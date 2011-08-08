راه اندازی رشته ژورنالیسم پزشکی برای خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه بهداشت و درمان با اشاره به نقش بی بدیل رسانه ها در انتشار اخبار، اطلاع رسانی، تبلیغ و ضد تبلیغ، افزود: تمام دستگاههای مختلف در کشور علاقمند هستند که اخبار حوزه کاری شان توسط شما خبرنگاران به گوش مردم برسد و نظام سلامت نیز همواره مدیون زحمات شماست.
وی اظهار داشت: نکات مثبت یا منفی که خبرنگاران در اخبار و گزارشات خود مطرح می کنند همواره مورد توجه مسئولان وزارت بهداشت بوده و شما خبرنگاران بدون دریافت هیچ دستمزدی از مسئولان دستگاهها، مانند یک بازرس کاردان به تمام نقاط نظام سلامت سرکشی می کنید و کمک حال خوبی برای مسئولان در رفع نقایص هستید.
وزیر بهداشت افزود: بازدید از خبرگزاریها جزو برنامه های همیشگی من بوده و از این پس نیز سعی می کنم در مقاطعی که فرصت چنین کارهایی باشد حتما به تک تک خبرگزاری ها بروم و از نزدیک با خبرنگاران گفتگو کنم.
نظر شما