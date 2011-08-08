راه اندازی رشته ژورنالیسم پزشکی برای خبرنگاران

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه بهداشت و درمان با اشاره به نقش بی بدیل رسانه ها در انتشار اخبار، اطلاع رسانی، تبلیغ و ضد تبلیغ، افزود: تمام دستگاههای مختلف در کشور علاقمند هستند که اخبار حوزه کاری شان توسط شما خبرنگاران به گوش مردم برسد و نظام سلامت نیز همواره مدیون زحمات شماست.

وی اظهار داشت: نکات مثبت یا منفی که خبرنگاران در اخبار و گزارشات خود مطرح می کنند همواره مورد توجه مسئولان وزارت بهداشت بوده و شما خبرنگاران بدون دریافت هیچ دستمزدی از مسئولان دستگاهها، مانند یک بازرس کاردان به تمام نقاط نظام سلامت سرکشی می کنید و کمک حال خوبی برای مسئولان در رفع نقایص هستید.

وزیر بهداشت افزود: بازدید از خبرگزاریها جزو برنامه های همیشگی من بوده و از این پس نیز سعی می کنم در مقاطعی که فرصت چنین کارهایی باشد حتما به تک تک خبرگزاری ها بروم و از نزدیک با خبرنگاران گفتگو کنم.

وی در ادامه با تاکید بر راه اندازی رشته ژورنالیسم پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، گفت: این طرح از زمانی که من عضو شورای گسترش دانشگاهها بودم تا اکنون که رئیس این شورا هستم مطرح بوده ولی دانشگاهی که قرار بود این کار را انجام بدهد هنوز این رشته را راه اندازی نکرده است و باید بررسی شود تا اگر این دانشگاه نمی تواند یک دانشگاه دیگر را جایگزین آن کنیم.

دستجردی افزود: پس از راه اندازی این رشته برای خبرنگارانی که در حوزه بهداشت و درمان فعالیت می کنند تسهیلاتی برای تحصیل در این رشته در نظر خواهیم گرفت.