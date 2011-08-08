حضور بیمه های خصوصی در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان ظهر دوشنبه در نشست خبری اظهار داشت: حضور بیمه های خصوصی در بخش بیمه محصولات کشاورزی به توسعه فضای رقابتی در صنعت بیمه محصولات کشاورزی، ایجاد تنوع و تکثر خدمات بیمه ای در بخش کشاورزی، فعال شدن بخش مهمی از جامعه کارشناسان و متخصصین کشاورزی، افزایش انگیزه بهره برداران بخش کشاورزی، کاهش حجم تصدیهای دولت و رونق سایر فعالیتهای خدماتی مرتبط با بیمه محصولات کشاورزی منجر می شود.

وی با اشاره به اینکه حضور بیمه های خصوصی در بخش بیمه محصولات کشاورزی به تزریق منابع و سرمایه های جدید و توسعه زیرساختها، افزایش بهره وری تولید و نیروی کار و نهاده ها می انجامد، گفت: حضور بیمه های خصوصی در بخش کشاورزی همچنین موجب جذب سرمایه گذاریهای مولد و نقدینگی جامعه، کاهش ریسک در بخش کشاورزی، کاهش هزینه تمام شده تولید، افزایش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و نهایتاً رشد اقتصادی بخش کشاورزی در سال جهاداقتصادی خواهد بود.

محمدیان بر لزوم برگزاری دوره های آموزش ویژه بهره برداران و کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی تاکید کرده و افزود: متولیان امردر شهرستانها بایستی از هم اکنون با برگزاری کلاسها و کارگاه های آموزشی نسبت به توجیه اقتصادی و آگاه سازی کشاورزان جهت انجام بیمه کشت پاییزه اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه تلاش مدیران سازمان بر پرداخت قیمت تمام شده محصولات خسارت دیده از طریق صندوق بیمه است، افزود: به منظور دستیابی به مدیریت ریسک سرمازدگی و تگرگ و در جهت کاهش خسارات ناشی از آن در استان، مناطق مستعد تگرگ و سرمازدگی شناسایی و خسارات ناشی از آن در بخش کشاورزی تعیین و پهنه بندی شده و سپس با استفاده از آمارهای موجود، سطح زیرکشت آسیب‌دیده از وقوع پدیده تگرگ در مزارع برای محصولات کشاورزی گندم (آبی و دیم) مورد بررسی قرار گرفته و تلاش می شود در این استان نیز فن آوری های نوکه در کشورهای همجوار همچون ترکیه و ارمنستان جهت کنترل و مقابله با تگرگ و سرمازدگی مورد استفاده قرار می گیرد به مورد اجرا گذاشته شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تلاش مدیران سازمان بایستی برگسترش میزان بیمه محصولات استوار شود، ادامه داد: برای سال کاری و زراعی آینده جهت بیمه صددرصدی طیور و زنبور عسل ، بیمه 80 درصدی بخش زراعت ، بیمه 50 درصدی بخش آبزیان ، بیمه 40 درصدی باغبانی و 30 درصدی امور دام برنامه ریزی شده است.