تاسيس "انجمن ملي عكاسان ايران" تامين منافع عده اي خاص است

"محمد راز دشت" عكاس و عضو هيات مديره " انجمن صنفي عكاسان مطبوعات ايران " در گفتگو با خبرنگار تجسمي خبرگزاري " مهر" ضمن بيان مطلب فوق اعلام كرد: چند نفر ازفعالان عرصه عكاسي در حركتي تازه ، ماجراي "انجمن ملي عكاسان ايران" را مطرح كرده اند، ولي بيان نكرده اند كه از اين اقدام چه نيات و اهدافي را دنبال مي كنند.

وي افزود: به دليل گستردگي مجلات وسايتهاي عكاسي، اين افراد، چند تن از عكاسان وبلاگ نويس را به عنوان نهادهاي عكاسي گرد هم آورده اند، درحالي كه اصلا" نهاد بودن يك سايت يا وبلاگ شخصي جاي سوال دارد.

محمد رازدشت درادامه گفت: همزمان با دو سالانه عكاسي كشور " حسن سربخشيان " از عكاسان مطبوعاتي كشور، پيشنهادي داد كه از تمام عكاسان تهراني و شهرستاني رسما دعوت به عمل آيد در جايي جمع شوند و هيات موسس " انجمن ملي عكاسان ايران " را به صورت دموكراتيك و انتخابي ، گزينش كنند و هيات موسس، ثبت انجمن فوق را پيگير شود كه متاسفانه اينچنين نشد و معاونت هنري وزارت ارشاد نيز درحالي كه رسما اعلام كرده بود از تشكيل "انجمن ملي عكاسان ايران" حمايت مي كند، چنين نكرد.

وي اذعان كرد: به نظر من اين افراد ، بيش از آنكه هنرمند باشند،كاسب هستند و اصلا وضعيت شغلي شان معلوم نيست. آنها هر زماني فيلمسازي را بهتر ببينند، سراغ آن مي روند و هر وقت نان عكاسي را داغ تر تشخيص بدهند، سراغ اين مي آيند و از تاسيس "انجمن ملي عكاسان ايران" نيات اقتصادي و منفعت طلبانه را دنبال مي كنند، كه البته اين امر به خودي خود يك خصيصه منفي تلقي نمي شود، به اين شرط كه منافع جامعه عكاسي كشور و عموم هنرمندان عكاس در نظر گرفته شود.

اين عكاس ، راجع به چاپ مجموعه عكسهايش ازدوران دفاع مقدس گفت: قصد دارم عكسهايم از زمان دفاع مقدس را در مجموعه كتابي منتشر كنم و در پي توافق با يك حامي مالي ( اسپانسر) هستم و البته در اين زمينه قولهايي از انجمن عكاسان دفاع مقدس هم گرفته ام.

محمد رازدشت، در پايان در خصوص كارهاي جديدش اظهار داشت: اخيرا" شش عكس از آثارم درنمايشگاه " كاوه گلستان " به نمايش در آمد و براي نمايشگاه "وردپرس فتو" در هلند نيز مجموعه اي از عكسهاي آسيب ديدگان اجتماعي را ارسال كرده ام.

همچنين اكنون مشغول كار بر روي پروژه اي تحت عنوان "كارگران شغلهاي سخت و زيان آور" هستم كه نمايشگاهي از عكسهاي آنان را برگزار خواهم كرد.