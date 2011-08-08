"تحکیم شخصیت" مؤثرترین شیوه قرآنی برای تربیت کودک است

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست "اصول تعلیم و تربیت کودک از منظر قرآنکریم" در بخش پژوهش نمایشگاه بینالمللی قرآنکریم با حضور حجتالاسلام رضا محمدی کارشناس علوم دینی و استاد حوزه و دانشگاه برگزار شد.
وی در این نشست به عوامل تأثیرگذار بر شخصیت کودک اشاره کرد و گفت: محیط از جمله عواملی است که تأثیر بسیار زیادی بر شخصیت کودک دارد، به عنوان مثال فرهنگ هر جامعه و تاریخ آن میتواند در شکلگیری رفتارهای کودک مؤثر باشد.
حجتالاسلام محمدی افزود: عوامل موروثی از دیگر عواملی است که شخصیت کودک را شکل میدهد و به همین خاطر است که در روایات بر ویژگیهای همسر و مسئله همسرگزینی تأکید ویژهای شده است. در احادیث "رزق حلال" هم از جمله عوامل سازنده شخصیت کودک است که در امر تعلیم و تربیت موثر است.
این کارشناس علوم دینی گفت: قرآنکریم روشهای مختلفی را برای نهادینه کردن عبادات و فضائل اخلاقی در انسانها معرفی کرده است که در مورد کودکان نیز صدق میکند. استفاده از روش تحکیم شخصیت، از جمله مهمترین این روشهاست که اهل بیت(ع) همواره از آن استفاده میکردند و باعث نجات افرادی میشدند که یک عمر در غفلت بودند.
حجتالاسلام محمدی در پایان تأکید کرد: روش تحکیم شخصیت روشی است که در آن کودک با استفاده از خوبیها و استعدادهایی که دارد، تشویق میشود که سایر فضائل و خوبیها را نیز کسب کند. قرآنکریم همچنین روشهای محبت کردن، تسامح و چشمپوشی از خطایا را نیز برای تربیت انسانها معرفی کرده است
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