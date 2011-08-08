  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

بسکتبال جام ویلیام جونز/

دومین شکست تیم ملی بسکتبال ایران رقم خورد

دومین شکست تیم ملی بسکتبال ایران رقم خورد

سومین روز از مسابقات بسکتبال جام "ویلیام جونز" با شکست تیم ملی بسکتبال ایران برابر کره جنوبی پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سی و سومین دوره رقابت‎های بسکتبال جام ویلیام جونز امروز دوشنبه با برگزاری دیدارهای روز سوم در چین‎تایپه  پیگیری شد. در این روز از مسابقات تیم ملی بسکتبال ایران در مصاف با کره‌جنوبی متحمل شکست 59 بر 77 شد.

تیم ملی بسکتبال ایران که برای حضور در رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا و دفاع از عنوان قهرمانی در این مسابقات آماده می‎شود، طی دو دیدار گذشته در رقابت‌های جام ویلیام جونز نتیجه دیدار برابر فیلیپین را واگذار کرد و در مصاف با ژاپن هم صاحب پیروزی شد.

روز سه شنبه و در چهارمین روز این رقابت‏ها تیم ملی بسکتبال ایران به مصاف  امارات می‎رود. برنامه دیدارهای روز چهارم به شرح زیر است:

سه شنبه 18 مردادماه
* ایران - امارات
* مالزی - فیلیپین
* کره جنوبی - ژاپن
* چین تایپه - اردن
 
سی و سومین دوره رقابت‎های بسکتبال جام ویلیام جونز تا 23 مردادماه در چین تایپه دنبال می‎شود. ایران در چهار دوره این رقابت‎ها شرکت کرده است که طی آن صاحب 2 عنوان قهرمانی شده است.
 
 
کد مطلب 1378704

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها