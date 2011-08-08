دومین شکست تیم ملی بسکتبال ایران رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و سومین دوره رقابت‎های بسکتبال جام ویلیام جونز امروز دوشنبه با برگزاری دیدارهای روز سوم در چین‎تایپه پیگیری شد. در این روز از مسابقات تیم ملی بسکتبال ایران در مصاف با کره‌جنوبی متحمل شکست 59 بر 77 شد.

تیم ملی بسکتبال ایران که برای حضور در رقابت‎های قهرمانی مردان آسیا و دفاع از عنوان قهرمانی در این مسابقات آماده می‎شود، طی دو دیدار گذشته در رقابت‌های جام ویلیام جونز نتیجه دیدار برابر فیلیپین را واگذار کرد و در مصاف با ژاپن هم صاحب پیروزی شد.

روز سه شنبه و در چهارمین روز این رقابت‏ها تیم ملی بسکتبال ایران به مصاف امارات می‎رود. برنامه دیدارهای روز چهارم به شرح زیر است:

سه شنبه 18 مردادماه

* ایران - امارات

* مالزی - فیلیپین

* کره جنوبی - ژاپن

* چین تایپه - اردن