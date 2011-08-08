دومین شکست تیم ملی بسکتبال ایران رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و سومین دوره رقابتهای بسکتبال جام ویلیام جونز امروز دوشنبه با برگزاری دیدارهای روز سوم در چینتایپه پیگیری شد. در این روز از مسابقات تیم ملی بسکتبال ایران در مصاف با کرهجنوبی متحمل شکست 59 بر 77 شد.
تیم ملی بسکتبال ایران که برای حضور در رقابتهای قهرمانی مردان آسیا و دفاع از عنوان قهرمانی در این مسابقات آماده میشود، طی دو دیدار گذشته در رقابتهای جام ویلیام جونز نتیجه دیدار برابر فیلیپین را واگذار کرد و در مصاف با ژاپن هم صاحب پیروزی شد.
روز سه شنبه و در چهارمین روز این رقابتها تیم ملی بسکتبال ایران به مصاف امارات میرود. برنامه دیدارهای روز چهارم به شرح زیر است:
سه شنبه 18 مردادماه
* ایران - امارات
* مالزی - فیلیپین
* کره جنوبی - ژاپن
* چین تایپه - اردن
* ایران - امارات
* مالزی - فیلیپین
* کره جنوبی - ژاپن
* چین تایپه - اردن
سی و سومین دوره رقابتهای بسکتبال جام ویلیام جونز تا 23 مردادماه در چین تایپه دنبال میشود. ایران در چهار دوره این رقابتها شرکت کرده است که طی آن صاحب 2 عنوان قهرمانی شده است.
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