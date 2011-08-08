حق یابی و حق گویی رسالت اصلی خبرنگاران است

مصطفی مشایخی ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید از تعدادی از دفاتر خبرگزاری استان مرکزی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خبرنگاران باید با درک شرایط حساس نظام جمهوری اسلامی ایران در جنگ نرم علیه این کشور از ارزشهای انقلاب ایران در برابر رسانه های غرب و شرق دفاع کنند.

وی ادامه داد: خبرنگاران چشمان بینا و گوشهای شنوای جامعه بوده و باید با نگاه تیزبین خود مسائل و مشکلات جامعه را بدور از هرگونه غرض ورزی به گوش مسئولان رسانده و در جهت حل این قبیل مسائل تلاش کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در ادامه از پیگیری مطالبات به حق خبرنگاران در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی خبر داد و گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در تلاش است تا با تشکیل خانه مطبوعات با همکاری اصحاب رسانه بستر رفع مشکلات پیش روی جامعه خبرنگاری استان را فراهم کند.