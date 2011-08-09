«زیبای هلیل» و «در جستجوی خوشبختی» منتشر شدند

یوسف علیخانی نویسنده و مدیر نشر آموت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مجموعه داستان «زیبای هلیل» نوشته منصور علیمرادی و «در جستجوی خوشبختی» نوشته بیل برایسون با ترجمه علی ایثاری کسمایی دو کتاب تازهای هستند که به تازگی توسط نشر آموت منتشر شدهاند. «زیبای هلیل» اولین مجموعه داستان علیمرادی است که با محوریت مسائل بومی و آداب و رسوم مردم جنوب کرمان نوشته شده است.
وی افزود: این کتاب، 7 داستان کوتاه را شامل میشود و داستانهایش گاه بسیار تکنیکی هستند، ولی این تکنیک بامحتوا هماهنگ شده است. «برگه امتحانی»، « سرزمین مادری»، «آهو»، «مهندس برق کشانی»، «زیبای هلیل»، «رفعت نظام کدوم تاسی پیرمرد؟»، «موسی» و «با یک فشنگ چه میتوان کرد جز خودکشی» عنوان داستانهای این مجموعه 132 صفحهای هستند. از علیمرادی پیش از این گزیدهشعرهای جنوب کرمان با عنوان «شروگ ماه» منتشر شده است.
علیخانی گفت: کتاب «در جستجوی خوشبختی» هم نوشته بیل برایسون نویسنده آمریکایی است که عنوان اصلی آن «در خانه» است. به باور علی ایثاری کسمایی مترجم این اثر، کتاب تاریخی را نشان میدهد که مردم برای به دست آوردن خوشبختی در تکاپو هستند. اگر کسی خواننده کتابهای ذبیح الله منصوری باشد، از خواندن این کتاب لذت خواهد برد. مقطع تاریخی داستان این کتاب 528 صفحهای از آغاز تاریخ آغاز شده و تا 200 سال پیش ادامه مییابد. به عنوان مثال زندگی درباریان انگلیسی و عادات عجیبشان در میان تاریخ تمدن بشری با زبان طنز و ابتکاری در داستان کتاب آمده است.
این نویسنده ادامه داد: نکته جالب درباره این کتاب تاریخی داستانی، این است که همه وقایع آن در یک خانه و محیطهای مختلف آن میگذرد. نویسنده در این کتاب نشان داده است که چه شد، زندگی بشر به حالت امروزیاش رسید.
مدیر انتشارات آموت گفت: این دو کتاب به تازگی منتشر شده و در دسترس علاقهمندان قرار گرفتهاند.
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