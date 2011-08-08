گلف بازان لرستانی به عضویت تیم ملی درآمدند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد ترابی نژاد در سخنانی در این رابطه اظهار داشت: زیبا مردانی پنج شنبه آینده به همراه تیم ملی دانشجویان کشورمان در مسابقات دانشجویان جهان که در چین تایپه برگزار می شود تیم ملی دختران دانشجوی کشورمان را همراهی می کند.

وی افزود: ابراهیم نوری نیز در قالب چهار نفر اصلی تیم ملی گلف کشورمان به مسابقات قهرمانی آسیا- اقیانوسیه که در کشور فیجی برگزار می شود حضور خواهد یافت.

سرپرست هیئت گلف لرستان تصریح کرد: نوری 20 ساله اولین ورزشکار کشورمان است که با این سن کم به چنین افتخاری دست می یابد.

ترابی نژاد ادامه داد: اکثر ورزشکاران ملی پوش رشته گلف از سن و سال و تجربه بالا در این رشته ورزشی بهره می برند.

وی بیان داشت: تیم ملی گلف کشورمان بامداد دوشنبه به مسابقات آسیا- اقیانوسیه اعزام خواهد شد.