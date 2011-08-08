به گزارش خبرنگار مهر، سیده شبنم فاطمی ظهر دوشنبه در پیش نشست همایش بهره وری در توسعه ساختمان و توسعه پایدار در شهرسازی که در جهاد دانشگاهی استان قم برگزار شد گفت: کمبود منابع به نسبت میزان نیازهایی که وجود دارد و روزافزون است باعث می‌شود که از منابع موجود نهایت بهره وری را داشته باشیم.



وی با بیان اینکه سرانه بهره وری ساختمان در ایرن در مقایسه با سایر کشورها 32 برابر پائین تر است افزود: آمارها نشان می دهند که سرانه تعداد نفر در هر هکتار در ایران 70 الی 80 نفر است در حالی که این مقدار در اروپا 280 و در ژاپن به 290 نفر نیز می رسد.



وی با بیان اینکه سرانه فضای سبز در ایران 11 متر برای هر نفر است گفت: مقداراستاندارد جهانی برای هر نفربه 32 متر می رسد.



فاطمی بیان داشت: این آمارها نشان می دهد در استفاده از زمین در کشور دچار ریخت و پاش هستیم و بهره وری ما از منابع اندک است.



وی با بیان اینکه با یک سوم هزینه فعلی که در امر ساختمان در کشور صورت می گیرد می توان مشکل مسکن را حل کرد، اظهار داشت: با بهره وری در نیروی انسانی و مدیریت پروژه می توان هزینه های فعلی را کاهش داد که البته با اجرای قوانین موجود هم می‌توان بسیاری از موانع را برداشت.



معاون آموزش جهاد دانشگاهی نبود مستندسازی از پروژه‌ای عمرانی را از نقاط ضعف در صنعت ساختمان دانست و گفت: حتی برای مکان هایی مانند حرم مطهر حضرت معصومه(س) مستند جدیدی نداریم و از زمان آخرین مستندسازی زمان زیادی می‌گذرد.



وی تاکیدکرد: جهاد دانشگاهی به دنبال طرح کنگره قم؛ آرمان شهر شیعی و بازتاب نهای مناسب آن قصد دارد تا با هدف بهینه سازی در صنعت ساختمان همایشی را با عنوان"بهره وری در توسعه ساختمان و توسعه پایدار در شهرسازی" را در روزهای 27 الی 29 مهرماه سال جاری برگزار کند.

