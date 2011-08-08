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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۱

شاعر قرقیزی خاطرات سفرش به ایران را کتاب کرد

شاعر قرقیزی خاطرات سفرش به ایران را کتاب کرد

رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان کتاب «خاطرات سفر به ایران» را از یک نویسنده قرقیزی منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان در راستای اجرای سیاست‌های حمایت از مولفان، مترجمان و بسترسازی معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی این کتاب را به چاپ رسانده است.

این کتاب اثر «محبت مولدا علی آوا» شاعر بلندآوازه قرقیزی است و خاطرات او را در سفر به شهرهای تهران، اصفهان و شیراز بازگو می‌کند.
 
وی که در همایش بین‌المللی شاعران ایران و جهان نیز شرکت داشت، در بخش‌های متعددی از کتابش به فرهنگ و تمدن اصیل و کهن ایرانی اشاره دارد و مهر و محبت ایرانیان را همواره مثال‌زدنی و سرمشق می‌داند.
 
او علاوه بر بهره‌گیری از فرهنگ و هنر ایران زمین، تاکید می‌کند که تحت تاثیر روح معنویت‌گرای محیط و آشنایی با دستورات دین مبین اسلام، خود را به زیور حجاب آراسته است.
 
این نویسنده اکنون مدیر استودیوی «فرهنگ» شبکه‌ تلویزیونی دولتی قرقیزستان (KTR‌) است و سابقه تدریس در مراکزی مانند دانشگاه محمود کاشغری و دانشگاه ملی قرقیزستان را در پرونده خود دارد.
 
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان کتاب «خاطرات سفر به ایران» را در شمارگان هزار نسخه به چاپ رسانده است.
کد مطلب 1378716

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