شاعر قرقیزی خاطرات سفرش به ایران را کتاب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رایزنی فرهنگی ایران در قرقیزستان در راستای اجرای سیاستهای حمایت از مولفان، مترجمان و بسترسازی معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی این کتاب را به چاپ رسانده است.
این کتاب اثر «محبت مولدا علی آوا» شاعر بلندآوازه قرقیزی است و خاطرات او را در سفر به شهرهای تهران، اصفهان و شیراز بازگو میکند.
وی که در همایش بینالمللی شاعران ایران و جهان نیز شرکت داشت، در بخشهای متعددی از کتابش به فرهنگ و تمدن اصیل و کهن ایرانی اشاره دارد و مهر و محبت ایرانیان را همواره مثالزدنی و سرمشق میداند.
او علاوه بر بهرهگیری از فرهنگ و هنر ایران زمین، تاکید میکند که تحت تاثیر روح معنویتگرای محیط و آشنایی با دستورات دین مبین اسلام، خود را به زیور حجاب آراسته است.
این نویسنده اکنون مدیر استودیوی «فرهنگ» شبکه تلویزیونی دولتی قرقیزستان (KTR) است و سابقه تدریس در مراکزی مانند دانشگاه محمود کاشغری و دانشگاه ملی قرقیزستان را در پرونده خود دارد.
رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان کتاب «خاطرات سفر به ایران» را در شمارگان هزار نسخه به چاپ رسانده است.
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