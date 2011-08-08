عقدا می تواند به قطب گردشگری یزد تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی گنجی ظهر دوشنبه در نشست سند چشم انداز 20 ساله بخش عقدا، ضمن تشریح اهمیت تدوین سند چشم انداز 20 ساله بخش عقدا با عنوان طرح ارتقا و توسعه اجتماعی افزود: با تدوین این سند و تعیین کارگروه های مربوطه، گامی موثر در جهت پیشرفت این منطقه تاریخی برداشته خواهد شد.

وی از پتانسیل بالای شهر عقدا برای تبدیل شدن به یکی از قطبهای گردشگری استان یزد خبر داد و اظهار داشت: بافت تاریخی عقدا که به تازگی مرمت شده همچنین سایر روستاهای این بخش از جمله هفتادر، سرو علیا و سفلی و .... دارای ظرفیت گردشگری بسیار خوبی هستند.

گنجی ادامه داد: ابنیه تاریخی زیبایی که در این منطقه وجود دارد می تواند ایرانگردان و جهانگردان بسیاری را جذب و درآمدزایی مناسبی برای این بخش داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به برکات طرح رهبر معظم انقلاب در بخش محروم عقدا، خواستار تقسیم و تخصیص عادلانه اعتبارات طرح به شهر و روستاهای تابعه این بخش شد و بیان داشت: از محل اعتبار این طرح در آینده ای نزدیک عملیات گازرسانی به تمامی روستاها انجام یا تکمیل خواهد شد و بقیه صرف عمران و آبادانی بخش عقدا خواهد شد.

جلوگیری از مصرف اعتبار طرح در امور متفرقه و غیرضروری و ممنوعیت پرداخت نقدی اعتبارات به دهیاری ها شورای روستایی و شرکت تعاونی دهیاری ها از جمله تصمیمات مهم این نشست بود.

عقدا از شهرهای مهم اردکان است و در مسیر جاده طبس واقع شده و یکی از گسترده ترین بافتهای تاریخی استان یزد را داراست و کویر نیز از جاذبه های آن به شمار می رود.