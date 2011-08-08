سازمان تبلیغات نقش ارزنده ای در ساماندهی امور دینی ایفا کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح کتابخانه الکترونیک سازمان تبلیغات خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات این سازمان از بدو تاسیس تا کنون از آفات به دور بوده است، اظهارداشت: این نهاد در مجموعه امور خود پیروی از امام(ره) و در حال حاضر پیروی از منویات رهبری حکیم و مدبر انقلاب را سرلوحه کار دارد.

وی با بیان اینکه سازمان تبلیغات استفاده از مشارکت عمومی و توجه به توده های مردم به نحو شایسته ای استفاده کرده است، بیان کرد: امروز سازمان تبلیغات پیرو تاکیدات مقام معظم رهبری در راستای استفاده از تکنولوژی های روز در امور فرهنگی به خوبی بهره برده و خود را با شرایط روز دنیا وفق داده است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه سازمان تبلیغات از نهادهایی است که در انجام رسالت خود مورد توجه ویژه مردم است، ادامه داد: خراسان جنوبی با توجه به ویژگی ها و هویت فرهنگی که دارد باید در زمینه های فرهنگی بیشتر تقویت شود.

رشید با بیان اینکه اقدامات فرهنگی باید در خور شان مردم استان باشد، افزود: با اولویت شهرهای پر جمعیت تبلیغات اسلامی را حمایت می کنیم تا کتابخانه های دیجیتال در شهرستان های استان نیز راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه امسال اعتبارات خوبی در حوزه فرهنگی به استان اختصاص یافته است، گفت: طرح های مفید در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و دینی مورد حمایت قرار می گیرند.