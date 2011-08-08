مطالعات امکان سنجی طرح مونوریل قم بسیار ضعیف است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسین پرهیزگار، ظهر دوشنبه در پیش نشست همایش توسعه بهره وری در ساختمان در جهاد دانشگاهی واحد استان قم اظهارداشت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته 70 درصد عمر ساخت یک پروژه برای مطالعه و تحقیق صرف می شود اما در کشور ما برای مطالعات اهمیتی قایل نیستند.



وی تاکیدکرد: مدیریت جامع شهری در پروژه های شهری در قم وجود ندارد و مدیریت ها اقماری است که امروز با اجرایی شدن 70 درصد طرح مونوریل شاهد به بن بست رسیدن آن هستیم.



وی با بیان اینکه مطالعات امکان سنجی طرح حرم تا جمکران بسیار ضعیف است بیان داشت: در همه جا تلاش می شود تا ذینفعان در یک پروژه کاهش یابند اما با فروش مقدار زیاد اوراق مشارکت تعداد ذینفعان در این طرح افزایش یافته است.



پرهیزگار ادامه داد: آنچه امروز در قم اولویت دارد رسیدگی به بافت فرسوده است اما معلوم نیست بر چه مبنایی پروژه مونوریل نسبت به بافت فرسوده در اولویت قرار می‌گیرد.



مدرس دانشگاه های قم اظهار داشت: برخی از مسئولان مطالعه روی پروژه را جزء فرایند پروژه نمی‌دانند و زمانی که لودر وارد کار شود آن را شروع پروژه می‌دانند در صورتی که در کشورهای موفق مطالعات امکان سنجی و ... 70 درصد ساخت را شامل می‌شود.



پرهیزگار نبود معیاربرای معماری اسلامی را از دیگر مشکلات بخش صنعت ساختمان دانست و تصریح کرد: باید معیارهایی با برگزاری همایش‌ها و جمع کردن مسئولان برای معماری مورد نظرمان تدوین شود و مطالعه جامعی روی نیازها صورت گیرد.