خودروهای عمومی برای تردد در مسافرتهای شهری و بین شهری استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیروس سجادیان در خصوص محاسن استفاده شهروندان از ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری گفت: استفاده از وسایل نقلیه عمومی اطمینان بخش تر است و به شهروندان توصیه می شود در ترددهای شهری و بین شهری از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.

وی ادامه داد: شهروندان برای رفت و آمد به مناطق حاشیه ای شهر به خصوص شبها بهتر است از خودروی مسافربر شخصی استفاده نکنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس به کسانی که به هر دلیل مجبور می شوند در ترددهای خود از خودروی مسافربر شخصی استفاده کنند توصیه کرد: از قرار دادن زیورآلات و اشیای قیمتی خود در معرض دید راننده و سرنشینان خودداری و در صورت قرار دادن وسایل خود در صندوق عقب ، هنگام پیاده شدن اندکی صبر کرده و بعد از پیاده شدن راننده پیاده شوند.

سردارسجادیان اضافه کرد: از دیگر مزایای استفاده از خودروهای عمومی مسافرکش مجاز آرامش خاطر و امنیت اخلاقی خانواده ها، جلوگیری از تهدیدات اجتماعی و اخلاقی، استفاده از بیمه های مسافری و بررسی صلاحیت راننده این خودروها از سوی اداره نظارت بر اماکن عمومی است.

وی در خصوص مخاطرات خودروهای مسافرکش غیر مجاز نیز بیان کرد: ایجاد بستر مناسب برای هرگونه تخلف و جرم، نا آشنا بودن راننده برای خانواده ها و عدم بهره مندی از بیمه سرنشین از مخاطرات استفاده از خودروهای مسافرکش غیر مجاز است.

جانشین فرمانده انتظامی استان فارس افزود: در صورت مواجه شدن با شرایط خطر و یا احساس ناامنی و مشاهده موارد مشکوک مراتب را سریعا با تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.