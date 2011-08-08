به گزارش خبرنگار مهر، نقشه های پیش یابی حاکی از گذر متناوب امواج تراز میانی جو از نوار شمالی کشور طی سه روز آینده است از این رو در سواحل شمالی، برخی مناطق شمال غرب و خراسان شمالی افزایش ابر، وزش باد، رگبار، رعد و برق و کاهش نسبی دما پیش بینی می شود که این وضعیت از بعد ازظهر روز سه شنبه در مناطق بیشتری از شمال غرب و دامنه های جنوبی البرز رخ می دهد.

در این مدت بارش ها در سواحل دریای خزر از شدت بیشتری برخوردار بوده و دریا در روزهای دوشنبه و سه شنبه مواج پیش بینی می شود.

همچنین در مناطق مرزی جنوب غرب، غرب و سواحل جزایر غربی خلیج فارس گرد و خاک دور از انتظار نیست.



در سه روز آینده شمال سیستان و بلوچستان نیز در بعضی ساعات وزش باد و گرد و خاک خواهد داشت.