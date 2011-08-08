بان کی مون از مناطق زلزله زده ژاپن بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل امروز دوشنبه به ژاپن رفته و از مناطق آسیب دیده در نزدیکی نیروگاه هسته ای فوکوشیما بازدید به عمل آورد.

وی در دیدار با قربانیان زلزله و سونامی یازدهم ماه مارس که بدلیل تشعشعات هسته ای نیروگاه فوکوشیما مجبور به ترک خانه های خود شده اند، از حمایت سازمان ملل از آنان خبر داد. طبق آمارهای رسمی بیش از 10 هزار نفر از ساکنان مناطق نزدیک به این نیروگاه پس از خطرناک اعلام شدن وضعیت آن، خانه های خود را ترک کرده اند.

بان کی مون پس از این دیدار راهی توکیو شد تا با مقامات ژاپن در مورد وضعیت این کشور پس از زلزله رایزنی کند. وی قرار است با "نائوتو کان" نخست وزیر که بدلیل بحران هسته ای فوکوشیما شدیدا تحت فشار مخالفان است، دیدار کند.

گفتنی است زلزله و سونامی اوایل سال جاری در شمال شرق ژاپن هزاران کشته و مجروح به جا گذاشته با این حال بحران نیروگاه هسته ای فوکوشیما همچنان به قوت خود باقی بوده و نگرانی مقامات و مردم این کشور را برانگیخته است.