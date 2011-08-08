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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۱۷

امان الهی بهاروند:

200 خبرنگار لرستانی تجلیل می شوند

200 خبرنگار لرستانی تجلیل می شوند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: همزمان با روز خبرنگار طی مراسمی از 200 خبرنگار لرستانی تجلیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاء الله امان الهی بهاروند در سخنانی اظهار داشت: در این مراسم از خانواده دو شهید خبرنگار محمود صارمی و علیرضا حیدری نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

وی با اشاره به تجلیل از فعالان عرصه خبر شامل مدیران مسئول، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، ادامه داد: این مراسم با همکاری استانداری لرستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار می شود.

معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان همچنین به تعویق نمایشگاه و جشنواره مطبوعات استان لرستان اشاره کرد و گفت: جشنواره مطبوعات محلی و خبرگزاریهای استان لرستان نیز در آینده نزدیک برگزار می شود.

کد مطلب 1378736

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