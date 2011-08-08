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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۲

ولیئی خبر داد:

اجرای طرح اکرام ایتام در استان مرکزی

اجرای طرح اکرام ایتام در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان از اجرای طرح اکرام ایتام در ماه مبارک رمضان خبر داد.

محسن ولیئی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اجرای طرح اکرام ایتام هر ساله پانزدهم ماه مبارک رمضان همزمان با سراسر کشور در استان مرکزی آغاز می شود.

وی ادامه داد: در مدت یک هفته اجرای طرح اکرام ایتام خیرین می توانند با تحت پوشش قراردادن کودکان بی سرپرست زیر 18 سال در این امر خدا پسندانه شرکت کنند.

ولیئی یادآور شد: در این طرح حامیان متعهد به پرداخت ماهانه 200 هزار ریال به حساب هر کودک بی سرپرست تحت حمایت خود می شوند که پیش بینی می شود امسال حامیان بالغ بر 50 میلیارد ریال به خانواده های ایتام کمک کنند.

در حال حاضر 3 هزار و 800 کودک بی سرپرست در استان مورد حمایت 9 هزار و 200 حامی قرار دارند.

کد مطلب 1378738

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