نسبت فلسفه و ژنتیک بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انسان در طول قرنهای گذشته محیط زیست خود را دچار تغییر و تحول کرده است. علم ژنتیک مسائل و موضوعات جدیدی را متوجه عامه مردم کرده است. این علم در محیط زیست و کشاورزی و دامداری نیز تغییراتی ایجاد کرده است.

این کتاب درصدد است با رویکردی فلسفی به این تغییرات بپردازد و آنرا از این جنبه مورد بررسی و ملاحظه قرار دهد.

موضوع تغییرات ژنتیکی در حوزه ادیان مورد توجه بوده است. موافقتها و مخالفتهایی در مورد آنها از نگاه دینی و ایدئولوژیکی وجود داشته است.

این کتاب با عنوان "کشاورزی- تکنولوژی: درآمدی فلسفی" از سوی انتشارات کمبریج منتشر شده است.