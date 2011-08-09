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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۲

نسبت فلسفه و ژنتیک بررسی شد

نسبت فلسفه و ژنتیک در قالب کتابی توسط پل تامسون مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، انسان در طول قرنهای گذشته محیط زیست خود را دچار تغییر و تحول کرده است. علم ژنتیک مسائل و موضوعات جدیدی را متوجه عامه مردم کرده است. این علم در محیط زیست و کشاورزی و دامداری نیز تغییراتی ایجاد کرده است.

این کتاب درصدد است با رویکردی فلسفی به این تغییرات بپردازد و آنرا از این جنبه مورد بررسی و ملاحظه قرار دهد.

موضوع تغییرات ژنتیکی در حوزه ادیان مورد توجه بوده است. موافقتها و مخالفتهایی در مورد آنها از نگاه دینی و ایدئولوژیکی وجود داشته است.

این کتاب با عنوان "کشاورزی- تکنولوژی: درآمدی فلسفی" از سوی انتشارات کمبریج منتشر شده است.

کد مطلب 1378739

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