54 کتابخانه در لرستان وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا دریکوند در این رابطه اظهار اشت: از ابتدای سالجاری تاکنون 162 هزار و 739 نفر از علاقه مندان به کتاب به کتابخانه های استان مراجعه کرده اند.

وی بیان داشت: این در حالیست که این میزان مراجعه به کتابخانه های استان لرستان در سالجاری نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل 4.3 درصد رشد داشته است.

مدیر کل امور کتابخانه های استان لرستان با اشاره به میزان کتاب های به امانت برده شده توسط اعضا در استان، یادآور شد: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 76 هزار و 732 جلد کتاب از کتابخانه های لرستان به امانت داده شده است.

دریکوند عنوان کرد: این در حالیست که این میزان کتاب به امانت داده شده در سالجاری نسبت به مدت مشابه خود در سال قبل 20 درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: همچنین در سال جاری تعداد نسخه های کتاب کتابخانه های لرستان نیز 7.3 درصد رشد دارد.

مدیرکل امور کتابخانه های استان لرستان تصریح کرد: همچنین تعداد اعضای کتابخانه های استان از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است به طوریکه در این مدت 45 هزار و 561 نفر عضو جدید کتابخانه های استان لرستان شده اند.

دریکوند در ادامه به وجود 45 هزار و 561 نفر عضو کتابخانه های استان اشاره کرد و افزود: اکنون 54 باب کتابخانه نهادی و مشارکتی در استان لرستان وجود دارد.