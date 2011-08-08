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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۳۵

دهقان:

دفتر نخبگان فرصتی برای رشد و پیشرفت شهرستان خرامه است

دفتر نخبگان فرصتی برای رشد و پیشرفت شهرستان خرامه است

خرامه - خبرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری خرامه گفت: دفتر نخبگان فرصت مناسبی برای بهره گیری از ظرفیتهای عظیم شهرستان خرامه و استفاده برای رشد و پیشرفت آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش دهقان در جلسه نخبگان شهرستان خرامه اظهار داشت: پیشرفتهای زیربنایی هر کشور منوط به تولید علم است و در آینده و امروز کشوری قدرتمند است که در تولید علم سرآمد ودشمن ستیز باشد. 

سرپرست فرمانداری خرامه بیان کرد: دانشمندان کشور ما در خیلی از علوم مانند کشاورزی، پزشکی، هسته ای فضا را شکسته اند و در همه جای دنیا وقتی نام ایران آورده می شود به عنوان یک چهره علمی به آن نگاه می کنند.

دهقان بیان کرد: انتظار داریم مسئولان مربوطه به دفتر نخبگان خرامه به صورت ویژه نگاه کنند و برنامه های آن قابلیت اجرایی داشته باشد. 

وی افزود: خرامه یک شهرستان مستعد با توانمندیهای فراوان و جوانانی با ایده ها و خلاقیتهای برتر است و برخی ابتکارات نخبگان آن به رشد و توسعه این شهرستان محروم کمک خواهد کرد.

در ادامه مظفر والی مدیر مرکز نخبگان جنوب کشور پیرامون برنامه های دفتر نخبگان و شرایط واگذاری تسهیلات، نحوه حمایت از طرح ها، جذب نخبگان، شرکتهای دانش بنیان مطالبی را بیان کرد. 

کد مطلب 1378747

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