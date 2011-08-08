به گزارش خبرنگار مهر، حسن عباسی بعد از ظهر دوشنبه در نشستی با اصحاب رسانه اظهار کرد: این جشنواره پنجم وششم شهریورماه مصادف با 26 و 27 ماه رمضان در این برگزار می شود.

وی افزود: این جشنواره در رشته‌های ترتیل بالای 16سال، حفظ 10جزء، شعر، داستان کوتاه، خوشنویسی، پژوهش و روش تدریس قرآن انجام می شود.

وی با بیان اینکه علاقه‌مندان می‌توانند تا چهارم شهریور آثار خود را به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال و یا ثبت‌نام کنند، افزود: مرحله استانی این جشنواره با حضور برگزیدگان مراحل شهرستانی بهمن ماه برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و موسسات قرآنی نورالثقلین و یاسین این شهرستان هر روز یک ساعت مانده به افطار در ورودی درب غربی پارک ملت این شهر با حضور سه قاری ممتاز شهرستان، مراسم تلاوت یک جزء قرآن در فضای باز برگزار می‌شود که مورد استقبال شهروندان قرار گرفته است.

عباسی بیان کرد: از ابتدای تابستان نیز در این پارک که همواره مملو از زائر است نماز جماعت مغرب و عشاء به امامت امام جمعه شهر برگزار می‌شود.