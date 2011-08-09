آخوندپور درباره داستان این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: سینای 26 ساله با دختر خاله خود پروانه 22 ساله دانشجوی زبان انگلیسی تصمیم به ازدواج می‌گیرند. خانواده آنها با هم همسایه هستند. این دو خانواده در شرف این تصمیم بزرگ درگیر مسایلی چون انتخاب همسر، مراسم خواستگاری، پیش نیازها و شرایط ازدواج، شیوه های همسر گزینی، تحقیق پیش از ازدواج، مشاوره پزشکی، ازدواج های فامیلی و ... قرار می‌گیرند. همه این مسائل در قالب طنز به تصویر کشیده می‌شود.

این تهیه ‌کننده و کارگردان درباره چگونگی شکل‌گیری ایده و روند کار از ابتدا تا پایان این سریال گفت: داستان در ابتدا در یک فضای آپارتمانی طراحی شده بود که بعد از تصویب طرح و بازخوانی فیلمنامه‌ها و نظرات ناظر کیفی توکلی‌فر و تولید و تصویربرداری از چند سکانس تصمیم بر این شد که از شکل آپارتمانی و فضای تمام داخلی فاصله گرفته و در طراحی شخصیت‌ها و لوکیشن‌ها بنا به موقعیت داستان از نماهای خارجی هم استفاده شود.

آخوندپور درباره جامعه مخاطب این سریال نمایشی بیان داشت: این طرح تلاش دارد تا با محوریت موضوع خانواده و جایگاه آن، تعریفی صحیح و هدفمند از این نظام اجتماعی ارائه دهد. به همین جهت تقویت روحیه تعاون و همدلی و آموزش آن به همه اقشار اجتماع از محورهای اصلی این طرح است. همچنین تبیین نقش‌ها و مسئولیت های فرد فرد اعضای خانواده با نگاهی امروزی و غیر مستقیم مطرح می شود.

وی اضافه کرد: سعی بر آن است تا با درنظر گرفتن محور اخلاق به آموزش فضیلت‌های اخلاقی همچون نوع دوستی، ادب اجتماعی، احترام به ارزشها، احترام به بزرگترها و ... پرداخت شود. همچنین در این طرح خانواده به عنوان محلی امن برای برآوردن نیازهای جمعی و فردی مطرح می شود و تأکید بر خانوادۀ سالم و پر تلاش ازجمله اهداف این مجموعه است.

آخوندپور دامه داد: تلاش بر این است که قصه‌های این مجموعه با ضرب آهنگی تند و شیوه بیانی جذاب و بدیع عرضه شود. همچنین خلق موقعیت‌های دراماتیک در فضایی طنزآمیز و دلنشین از دیگر اهداف این مجموعه است. از این رو جامعه مخاطب تمام خانواده‌های ایرانی، خراسانی را شامل می‌شود.

کارگردان این مجموعه با اشاره به بهره‌مندی از پشتوانه‌های پژوهشی و تحقیقاتی در این سریال تصریح کرد: این طرح با استفاده از مستندات تحقیقی و پژوهش جمعی از کارشناسان مجرب در امور خانواده که همگی از مسئولان و سیاستگذاران این امر در استان به ویژه شهر مشهد هستند و تحقیقات خاص و مسئله پردازی نموده اند؛ نوشته شده و از این رو موضوع ازدواج و معضلات و کارکرد آن در خانواده انتخاب شده است، چرا که مشهد به یک باره طی سه سال، از نظر طلاق، رتبه اول را بعد از تهران به خود اختصاص داده و این مسئله نشان از بومی بودن موضوع در سطح استان بخصوص شهر مشهد دارد.

در این مجموعه حامد یزدی، علیرضا لعلی، جواد محمدزاده، شیما عبادی، مرتضی ملتجی، محبوبه سلطانی، فاطمه خوشکبارچی؛ ستایش رجایی نیا، سجاد انتظاری، امیر محاسبتی، حمید جندقی و بازیگر خردسال ملیکا دودانگه به ایفای نقش می پردازند.

عوامل سریال "به رنگ باران" عبارتند از نویسندگان: رئوف دشتی و علی حاتمی نژاد، مدیر تصویربرداری و نور پردازی: علی نوری، مدیر صدابرداری: محسن طیبی بجستانی، طراح صحنه: حسن آخوند پور، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: شهریار تاج فر، منشی صحنه: فهیمه آخوند پور و طرا ح چهره پردازی: حجت خاکپور.