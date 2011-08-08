نقد منصفانه و بیان مشکلات جامعه ماهیت اصلی خبرنگاران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن ترابی ظهر دوشنبه در مراسم ویژه روز خبرنگار در بروجرد اظهار داشت: 17 مرداد ماه برای خبرنگاران روز بزرگ و قابل احترامی بوده و روز تجلیل و تکریم از مقام خبرنگار و تقدیر از خدمات و زحمات فراوان افرادی است که از هیچ تلاشی دریغ نکرده و نمی کنند.

وی افزود: 17 مردادماه یادآور شهادت مظلومانه و غریبانه محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران بوده که در اجرای رسالت خبرنگاری خود و افشای چهره کریه متحجر طالبان تا پای جان ایستاد و توسط این گروهک بی ریشه به فیض شهادت نائل آمد.

امام جمعه بروجرد تصریح کرد: شورای فرهنگ عمومی کشور در سال 77 این روز را که روز شهادت این شهید اهل قلم از دیار فرزانگان یعنی بروجرد است به نام روز خبرنگار نامگذاری کرد تا ضمن تجلیل از مقام این شهید و شهیدان عرصه اطلاع رسانی، خدمات خبرنگاران را نیز ارج نهد.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه مسئولیت بزرگ و خطیری بر دوش خبرنگارن است، افزود: رسالت خبرنگاران بیان واقعیت در جامعه و اطلاع رسانی بهنگام است.

وی بیان داشت: خبرنگار و روزنامه نگار باید چشم بینا، زبان گویا و گوش شنوا مردم باشند و مطالبات واقعی مردم را از مدیران به جد پیگیری کنند.

امام جمعه بروجرد با بیان اینکه خبرنگاران باید کاستی ها، کمبودها و ضعف ها را دلسوزانه مطرح کنند، اظهارداشت: همچنین خبرنگاران باید خدمات نظام جمهوری اسلامی و دولت خدمتگزار را نیز بیان و مردم را در جریان خدمات و تلاش های نظام و مدیران قرار دهند.

حجت الاسلام ترابی با تاکید بر اینکه رسالت خبرنگاران نقد منصفانه و واقع بینانه است، ادامه داد: انتقاد نیز باید از سر دلسوزی باشد و مدیران باید آستانه تحمل نقدهای منصفانه را بالا ببرند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: نقش خبرنگار در تقویت دشمن شناسی و آشنایی با توطئه دشمنان و خنثی کردن آنها و وحدت وامنیت ملی نقش بالایی است.

وی یادآور شد: همچنین با توجه به نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی نقش مطبوعات و رسانه ها و خبرنگاران در توجه دادن مردم و مسئولان به شعار سال نقش برجسته ای است.

امام جمعه بروجرد ادامه داد: خبرنگاران و رسانه ها در عمران، پیشرفت، توسعه، ارتقا سطح فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش مهمی می توانند ایفا کنند.

حجت الاسلام ترابی با بیان اینکه شرط موفقیت خبرنگار صداقت و بی طرفی است، تصریح کرد: خبرنگاران در انعکاس رخدادها باید بی طرفانه عمل کنند تا بتوانند اعتماد جامعه را به خود جلب کنند.

وی همچنین با اشاره به مشکلات خبرنگاران افزود: بحث امنیت شغلی، دغدغه معیشت و بر خورد قهر آمیز و نامهربانانه از جمله مشکلات خبرنگاران بوده که باید این مشکلات حل شود که البته این مشکلات با شعار حل نمی شود.

امام جمعه بروجرد در پایان یادآور شد: روز 17 مرداد ماه روز بیان مشکلات خود خبرنگاران است که همه ساله مشکلات آنها مطرح می شود اما متاسفانه تلاش آنچنانی در جهت رفع آنها مشاهده نمی شود.