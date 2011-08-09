بررسی جذب گردشکر سلامت در مستند "درمان ایرانی"

ناصر شریفزاده با اعلام این خبر درباره مستند "درمان ایرانی" به خبرنگار مهر گفت: این مستند به بررسی توانمندیهای پزشکی ایران در جذب گردشکر سلامت میپردازد و در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا ایران در جذب این نوع گردشگر در حوزههای منابع طبیعی، آب گرم طبیعی و لجن درمانی موفق بوده است یا خیر؟
وی افزود: مراکز درمانی طبیعی زیر مجموعه حوزههای پزشکی قرار میگیرد و از طرفی تحت پوشش میراث فرهنگی هستند که متاسفانه با این ارگان برای مشارکت و همکاری به نتیجهای نرسیدیم. اما رایزنیها در این خصوص با مراکز گوناگون ادامه دارد.
شریفزاده همچنین از اعلام آمادگی وهمکاری سازمان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی برای این پروژه خبر داد.
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