بررسی جذب گردشکر سلامت در مستند "درمان ایرانی"

ناصر شریف‌زاده با اعلام این خبر درباره مستند "درمان ایرانی" به خبرنگار مهر گفت: این مستند به بررسی توانمندی‌های پزشکی ایران در جذب گردشکر سلامت می‌پردازد و در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا ایران در جذب این نوع گردشگر در حوزه‌های منابع طبیعی، آب گرم طبیعی و لجن درمانی موفق بوده است یا خیر؟

وی افزود: مراکز درمانی طبیعی زیر مجموعه حوزه‌های پزشکی قرار می‌گیرد و از طرفی تحت پوشش میراث فرهنگی هستند که متاسفانه با این ارگان برای مشارکت و همکاری به نتیجه‌ای نرسیدیم. اما رایزنی‌ها در این خصوص با مراکز گوناگون ادامه دارد.

شریف‌زاده همچنین از اعلام آمادگی وهمکاری سازمان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی برای این پروژه خبر داد.