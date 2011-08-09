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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۱۴

بررسی جذب گردشکر سلامت در مستند "درمان ایرانی"

بررسی جذب گردشکر سلامت در مستند "درمان ایرانی"

تهیه‌کننده "درمان ایرانی" از تولید این مستند برای شبکه الکوثر خبر داد.

ناصر شریف‌زاده با اعلام این خبر درباره مستند "درمان ایرانی" به خبرنگار مهر گفت: این مستند به بررسی توانمندی‌های پزشکی ایران در جذب گردشکر سلامت می‌پردازد و در پی پاسخگویی به این سوال است که آیا ایران در جذب این نوع گردشگر در حوزه‌های منابع طبیعی، آب گرم طبیعی و لجن درمانی موفق بوده است یا خیر؟

وی افزود: مراکز درمانی طبیعی زیر مجموعه حوزه‌های پزشکی قرار می‌گیرد و از طرفی تحت پوشش میراث فرهنگی هستند که متاسفانه با این ارگان برای مشارکت و همکاری به نتیجه‌ای نرسیدیم. اما رایزنی‌ها در این خصوص با مراکز گوناگون ادامه دارد.

شریف‌زاده همچنین از اعلام آمادگی وهمکاری سازمان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی برای این پروژه خبر داد.

کد مطلب 1378755

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