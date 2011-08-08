احداث دانشکده خبر در بروجرد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مقدسی ظهر دوشنبه در مراسم ویژه روز خبرنگار در بروجرد اظهار داشت: خبرنگاران همواره در کنار پرداختن به پیشرفت ها و نقاط قوت، باید به کاستی ها و نقاط ضعف هم بپردازند و مدیران و مسئولان را بازخواست کنند.

وی افزود: بدون شک امروز ایران به پیشرفت هایی در عرصه علم و دانش دست یافته و به عنوان نمونه دست یابی به دانش هسته ای و یا دانش سلول های بنیادی به عنوان نقاط قوت ما در این عرصه به شمار می روند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طول سه دهه همواره خبرنگارانی بوده اند که مجاهدت کرده اند اما اینکه روز شهادت محمود صارمی با عنوان روز خبرنگار نامیده می شود نشان دهنده ریشه و عمق تفکر شهید صارمی در درک او از اهمیت خبر و رسالت خبرنگار است.

وی با بیان اینکه پیام شهید صارمی این بود که نبرد ما با استکبار و یزیدیان زمان است، ادامه داد: خبر و خبرنگاری عرصه ایثارگری و عشق و رسیدن به کمال و شهادت هدف خبرنگار است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خبرنگار باید آئینه تمام نمای عملکرد و حرکت های مدیران و مسئولان باشد و مشکلات و کاستی ها را هم در کنار نقاط قوت به خوبی نشان دهد.

مقدسی افزود: تاسیس دانشکده خبر کمترین توقع و کمترین پاسخ به خدمات و کرامت شهید صارمی است و با توجه به سابقه صد ساله کار مطبوعاتی در بروجرد تاسیس خانه مطبوعات در بروجرد از ضروریات است.

وی گفت: با توجه به اینکه شهید صارمی از چهره ای بین المللی برخوردار است باید اهمیت خاصی به مقام این شهید داده شود و تندیسی از این شهید در یکی از میادین اصلی بروجرد نصب شود.