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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۱۸

مقدسی مطرح کرد:

احداث دانشکده خبر در بروجرد ضروری است

احداث دانشکده خبر در بروجرد ضروری است

بروجرد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خواستار احداث دانشکده خبر در بروجرد به عنوان زادگاه شهید صارمی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی مقدسی ظهر دوشنبه در مراسم ویژه روز خبرنگار در بروجرد اظهار داشت: خبرنگاران همواره در کنار پرداختن به پیشرفت ها و نقاط قوت، باید به کاستی ها و نقاط ضعف هم بپردازند و مدیران و مسئولان را بازخواست کنند.

وی افزود: بدون شک امروز ایران به پیشرفت هایی در عرصه علم و دانش دست یافته و به عنوان نمونه دست یابی به دانش هسته ای و یا دانش سلول های بنیادی به عنوان نقاط قوت ما در این عرصه به شمار می روند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طول سه دهه همواره خبرنگارانی بوده اند که مجاهدت کرده اند اما اینکه روز شهادت محمود صارمی با عنوان روز خبرنگار نامیده می شود نشان دهنده ریشه و عمق تفکر شهید صارمی در درک او از اهمیت خبر و رسالت خبرنگار است.

وی با بیان اینکه پیام شهید صارمی این بود که نبرد ما با استکبار و یزیدیان زمان است، ادامه داد: خبر و خبرنگاری عرصه ایثارگری و عشق و رسیدن به کمال و شهادت هدف خبرنگار است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: خبرنگار باید آئینه تمام نمای عملکرد و حرکت های مدیران و مسئولان باشد و مشکلات و کاستی ها را هم در کنار نقاط قوت به خوبی نشان دهد.

مقدسی افزود: تاسیس دانشکده خبر کمترین توقع و کمترین پاسخ به خدمات و کرامت شهید صارمی است و با توجه به سابقه صد ساله کار مطبوعاتی در بروجرد تاسیس خانه مطبوعات در بروجرد از ضروریات است.

وی گفت: با توجه به اینکه شهید صارمی از چهره ای بین المللی برخوردار است باید اهمیت خاصی به مقام این شهید داده شود و تندیسی از این شهید در یکی از میادین اصلی بروجرد نصب شود.

کد مطلب 1378762

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