خبرنگاران به نقاط ضعف و قوت در کنار یکدیگر بپردازند

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله دهمره ظهر دوشنبه در مراسم ویژه روز خبرنگار در بروجرد با اشاره به روز 17 مرداد ماه روز پاسداشت مقام خبرنگاران اظهار داشت: شهید صارمی به عنوان یک نماد تنها متعلق به خانواده وی، شهرستان بروجرد و حتی ایران نیست بلکه متعلق به اسلام و بالاتر از آن متعلق به همه آزادیخواهان شریعت است.

وی تصریح کرد: شهید صارمی مایه عزت، شرف و انسانیت در دفاع از ارزشهای اسلامی بوده و این ایستادگی و مقاومت و فداکاری از عناصری مانند شهید صارمی سبب می شود که از نظام جمهوری اسلامی ایران در سطح دنیا به عنوان الگویی مناسب برای آزادیخواهان مطرح شود.

استاندار لرستان افزود: خبرنگاران در تنویر افکار عمومی در سطوح مختلف شهرستانی، استانی، کشوری و جهانی امروز فوق العاده موثر هستند و باید قوتها و اشکالات را ببیند و همه را در کنار هم مورد توجه قرار دهند.

دهمرده گفت: با توجه به تلاش مستکبران برای ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه و نشان دادن ناکارآمدی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رسالت خبرنگاران تشخیص درست در این عرصه است.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر از 27 خبرنگار فعال شهرستان بروجرد تجلیل به عمل آمد.