مشارکت بخش خصوصی برای پرورش دام و طیور در سراب

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دادخواه، ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: محدودیتی برای صدور مجوز پرورش طیور در سراب وجود ندارد.

وی اضافه کرد: با مساعدت مدیرکل جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، محدودیتی برای صدور مجوز مرغداری و پرورش طیور در منطقه سراب وجود ندارد و برای احداث این مراکز پرورشی نهایت همکاری با بخش خصوصی یا تعاونی به عمل می آید.

دادخواه با اعلام خبر پیشرفت فیزیکی 70 درصدی کشتارگاه طیور سراب، اظهارداشت: این کشتارگاه در حال حاضر در مرحله احداث بوده و پس از بهره برداری با ظرفیت دو هزار قطعه در ساعت مشغول فعالیت خواهد شد.

وی افزود: این کشتارگاه از سوی بخش تعاونی و با متراژ هزار و 600 مترمربع و با صرف 10 میلیارد ریال در حال احداث بوده و برای 50 نفر ایجاد اشتغال خواهد کرد.

رئیس اداره دامپزشکی سراب با اعلام اینکه سراب از قطب های مهم دامی و لبنی کشور محسوب می شود، از رتبه نخست این شهرستان در تولید شیر در استان خبر داد و ابراز داشت: در فصول پرتولید سال بیش از 305 تن شیر از سوی دامداران سرابی به بازارهای مصرف سراب و دیگر شهرهای کشور ارسال می شود.

دادخواه با اشاره به نیازهای اساسی اداره دامپزشکی سراب به استخدام نیروهای انسانی مجرب و کاردان، بیان داشت: متاسفانه پرسنل فعلی با توجه به حجم کار زیاد و نیز اهمیت خطیر وظایف دامپزشکی جوابگوی نیازهای منطقه نیست.

رئیس اداره دامپزشکی سراب همچنین با اشاره به فرسودگی ساختمان فعلی اداره دامپزشکی سراب خواستار احداث ساختمان اداری جدید برای این اداره و بذل توجه مسئولان مربوطه در این مورد شد.

رضا دادخواه با ارائه آماری از وضعیت دامپزشکی سراب، گفت: در حال حاضر شش داروخانه دامی، 12 دفتر اشتغال به اموردرمانی و چهار مرکز مایه کوبی به صورت شبانه روزی به ارائه خدمات دامپزشکی مشغول هستند.

وی جمعیت دامی سراب را بیش از 300 هزارراس گوسفند و 60 هزارراس گاو اعلام کرد.

رئیس اداره دامپزشکی سراب از شهروندان خواست تا هرگونه نظر، انتقاد و یا شکایت خود را با شماره 1512 در میان بگذارند.