چهار تن شیر فاسد در سراب از چرخه توزیع خارج شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دادخواه ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: با تشدید نظارت بر نحوه تولید و توزیع مواد غذایی از سوی اکیپ های دامپزشکی و نیز اکیپ های مشترک با ادارات بهداشت و بازرگانی در ماه رمضان در سالجاری تاکنون بیش از 800 کیلو گرم شیر به دلیل داشتن مواد افزودنی و غیرمجاز از چرخه توزیع شیر جمع آوری و دور ریخته شد.

وی این نظارت را مختص این ماه ندانست و اظهار داشت: در راستای بهبود و ارتقای کیفیت شیر خام و تامین سلامت مصرف کنندگان، طی سال جاری بیش از چهار تن شیر به دلیل داشتن فاکتورهای غیرمجاز در مصرف شهروندان ضبط و جمع آوری شده است.

دادخواه تصریح کرد: روزانه بیش از 305 تن شیر در سراب تولید و به بازارهای مصرف عرضه می شود.

رئیس اداره دامپزشکی سراب از واکسیناسیون رایگان کلیه جمعیت دامی سراب بر علیه بیماری تب مالت و تب برفکی خبر داد و افزود: طی پنج سال اخیر میزان شیوع بیماری بروسلوز (تب مالت) که یک بیماری مشترک انسان و دام است، 70درصد کاهش یافته است.

وی از جمله دلایل این سیر نزولی را واکسیناسیون فراگیر دامها، آموزش و ترویج دامداران و عدم استفاده از لبنیات تازه و اصلاح فرهنگ مصرفی مردم و انجام تست و کشتار بروسلوز دام ها در کشتارگاه ها اعلام کرد.