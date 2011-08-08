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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۴۳

در سال جاری/

چهار تن شیر فاسد در سراب از چرخه توزیع خارج شد

چهار تن شیر فاسد در سراب از چرخه توزیع خارج شد

سراب - خبرگزاری مهر: رئیس اداره دامپزشکی سراب گفت: با تشدید نظارت بر مواد غذایی بیش از چهار تن شیر فاسد طی سال جاری در سراب از چرخه توزیع خارج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا دادخواه ظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران اظهار داشت: با تشدید نظارت بر نحوه تولید و توزیع مواد غذایی از سوی اکیپ های دامپزشکی و نیز اکیپ های مشترک با ادارات بهداشت و بازرگانی در ماه رمضان در سالجاری تاکنون بیش از 800 کیلو گرم شیر به دلیل داشتن مواد افزودنی و غیرمجاز از چرخه توزیع شیر جمع آوری و دور ریخته شد.

وی این نظارت را مختص این ماه ندانست و اظهار داشت: در راستای بهبود و ارتقای کیفیت شیر خام و تامین سلامت مصرف کنندگان، طی سال جاری بیش از چهار تن شیر به دلیل داشتن فاکتورهای غیرمجاز در مصرف شهروندان ضبط و جمع آوری شده است.

دادخواه تصریح کرد: روزانه بیش از 305 تن شیر در سراب تولید و به بازارهای مصرف عرضه می شود.

رئیس اداره دامپزشکی سراب از واکسیناسیون رایگان کلیه جمعیت دامی سراب بر علیه بیماری تب مالت و تب برفکی خبر داد و افزود: طی پنج سال اخیر میزان شیوع بیماری بروسلوز (تب مالت) که یک بیماری مشترک انسان و دام است، 70درصد کاهش یافته است.

وی از جمله دلایل این سیر نزولی را واکسیناسیون فراگیر دامها، آموزش و ترویج دامداران و عدم استفاده از لبنیات تازه و اصلاح فرهنگ مصرفی مردم و انجام تست و کشتار بروسلوز دام ها در کشتارگاه ها اعلام کرد.

کد مطلب 1378778

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