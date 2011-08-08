نمایشگاه طرح ضیافت به مناسبت ماه مبارک رمضان در چابهار افتتاح شد

مهدی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این نمایشگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان از امروز به مدت 10 روز پذیرای همشهریان چابهاری است.

وی گفت: در این نمایشگاه تعداد 50 غرفه کالاهایی از جمله مرغ منجمد، ‌روغن، ‌شکر، ‌برنج، ‌انواع پوشاک، مواد غذایی، ‌زولبیا و بامیه، ‌لبنیات و ‌حبوبات را عرضه می کنند.

وی افزود: کالاهای عرضه شده در این نمایشگاه با 10 الی 15 درصد تخفیف ارائه می شود.

رئیس اداره بازرگانی چابهار بیان داشت: این نمایشگاه صبح ها از ساعت 10 لغایت 13 و بعد از ظهرها از ساعت 17 الی 23 در محل بلوار امام خمینی (ره) انبار جهاد نصر آماده بازدید همشهریان است.