آرای راسل و ماینونگ بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سری کتابهای فلسفه در قرن بیستم انتشارات راتلج است. نویسنده در این کتاب به بررسی آرای راسل و ماینونگ و تقابلهای میان آرای آنها و پیروان آنها می‌پردازد.

ماینونگ فیلسوفی آلمانی و هم‌عصر راسل، فیلسوف انگلیسی بود که بیشتر آثار خود را در حوزه فلسفه ذهن و روانشناسی به آلمانی نوشته است. نوماینونگ‏گرایی در پی احیای حکمت ماینونگ و نوراسل‏گرایی در پی زنده کردن سنت راسلی بود.

این دو جریان فکری در واقع با هم مخالف بودند و در نتیجه به طور تاریخی نوراسلی ها و نوماینونگی ها نیز با هم در تعارض و تضاد بودند.

نوراسل‏گرایی معطوف به فلسفه زبان و منطق است و نتایجی در فلسفه ذهن و معرفت‏شناسی دارد. ایده اصلی ماینونگ این است که وجود اشیاء یک چیز است و ویژگیهای آن شیء چیز دیگری است که حتی می‏توان برای آنها سور نیز به کار برد.

این کتاب مشتمل بر 15 فصل است که هر فصل مقاله‌ای است که توسط یک فیلسوف و اندیشمند به نگارش درآمده است.

این کتاب با عنوان "راسل در مقابل ماینونگ" از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است.