آرای راسل و ماینونگ بررسی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سری کتابهای فلسفه در قرن بیستم انتشارات راتلج است. نویسنده در این کتاب به بررسی آرای راسل و ماینونگ و تقابلهای میان آرای آنها و پیروان آنها میپردازد.
ماینونگ فیلسوفی آلمانی و همعصر راسل، فیلسوف انگلیسی بود که بیشتر آثار خود را در حوزه فلسفه ذهن و روانشناسی به آلمانی نوشته است. نوماینونگگرایی در پی احیای حکمت ماینونگ و نوراسلگرایی در پی زنده کردن سنت راسلی بود.
این دو جریان فکری در واقع با هم مخالف بودند و در نتیجه به طور تاریخی نوراسلی ها و نوماینونگی ها نیز با هم در تعارض و تضاد بودند.
نوراسلگرایی معطوف به فلسفه زبان و منطق است و نتایجی در فلسفه ذهن و معرفتشناسی دارد. ایده اصلی ماینونگ این است که وجود اشیاء یک چیز است و ویژگیهای آن شیء چیز دیگری است که حتی میتوان برای آنها سور نیز به کار برد.
این کتاب مشتمل بر 15 فصل است که هر فصل مقالهای است که توسط یک فیلسوف و اندیشمند به نگارش درآمده است.
این کتاب با عنوان "راسل در مقابل ماینونگ" از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است.
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