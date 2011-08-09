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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۵

آرای راسل و ماینونگ بررسی شدند

آرای راسل و ماینونگ بررسی شدند

آرای راسل و ماینونگ در قالب کتابی توسط نیکلاس گریفین مورد بررسی قرار گرفتند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب از سری کتابهای فلسفه در قرن بیستم انتشارات راتلج است. نویسنده در این کتاب به بررسی آرای راسل و ماینونگ و تقابلهای میان آرای آنها و پیروان آنها می‌پردازد.

ماینونگ فیلسوفی آلمانی و هم‌عصر راسل، فیلسوف انگلیسی بود که بیشتر آثار خود را در حوزه فلسفه ذهن و روانشناسی به آلمانی نوشته است. نوماینونگ‏گرایی در پی احیای حکمت ماینونگ و نوراسل‏گرایی در پی زنده کردن سنت راسلی بود.

این دو جریان فکری در واقع با هم مخالف بودند و در نتیجه به طور تاریخی نوراسلی ها و نوماینونگی ها نیز با هم در تعارض و تضاد بودند.

نوراسل‏گرایی معطوف به فلسفه زبان و منطق است و نتایجی در فلسفه ذهن و معرفت‏شناسی دارد. ایده اصلی ماینونگ این است که وجود اشیاء یک چیز است و ویژگیهای آن شیء چیز دیگری است که حتی می‏توان برای آنها سور نیز به کار برد.

این کتاب مشتمل بر 15 فصل است که هر فصل مقاله‌ای است که توسط یک فیلسوف و اندیشمند به نگارش درآمده است.

این کتاب با عنوان "راسل در مقابل ماینونگ" از سوی انتشارات راتلج منتشر شده است.

کد مطلب 1378783

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