ضرورت بخشودگی جرایم و تقسیط معوقات بانکی واحدهای تولیدی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سلاح ورزی در دیدار اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرمآباد با نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر لزوم شفافسازی و ارائه آمارهای واقعی و درست اظهار داشت: قبول و پذیرش مشکلات و نادیده نگرفتن آنها میتواند اولین قدم در بهبود و رفع آنها باشد و در مقابل کتمان واقعیتها فقط اوضاع را بدتر میکند.
وی با اشاره به اینکه بیشتر مدیران علاقمند به سرک کشیدن و ورود به حوزههای دیگر هستند، گفت: از طرفی نمایندگان هم بیشتر خواهان این هستند که اگر کسی به آنها مراجعه میکند پیگیر مطالبات و خواستههای شخصیاش باشد نه مطالبات عمومی.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خرمآباد با اشاره به ضرورت بخشودگی جرائم و تقسیط معوقات بانکی واحدهای تولیدی گفت: این موضوع در راستای اجرایی شدن ماده 28 قانون بودجه سال 90 است اما بسیاری از مدیران بانکها نمیخواهند این مسئله را بپذیرند و با درخواست وثیقههای سنگین مجدد شرایط سختی را برای واحدهای تولیدی به وجود آوردهاند که منطقی نیست.
نایبرئیس اتاق بازرگانی خرم آباد نیز با اشاره به سیاستهای غلطی که در رابطه با سرمایهگذاری و واحدهای تولیدی وجود دارد، گفت: در همه جای دنیا شرایط به گونهای است که برای گسترش واحدهای تولیدی دولت امتیازاتی قائل میشود اما در اینجا سیاستها کاملاً بازدارنده و ضد توسعه هستند.
محمد ضیایی افزود: متأسفانه با توجه به شرایطی که وجود دارد توسعه واحدهای تولیدی نه به صرفه است و نه منطقی و امکانپذیر؛ چرا که هنوز وعدههای یارانهای دولت محقق نشده و معلوم نیست تولیدکنندگان با چه شرایطی روبرو خواهند شد.
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