کمک 25 میلیون دلارى دولت به مردم قحطی زده سومالى

به گزارش خبرگزاری مهر،به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت؛ در ظل رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص کمک رسانی به مردم مسلمان قحطی زده و روزه دار سومالی و با توجه به عنایت ویژه رئیس جمهور در ارسال و اعطای کمک های دولت و ملت مسلمان و انقلابی ایران در طی ماه مبارک رمضان، دولت با اختصاص مبلغ بیست و پنج میلیون دلار کمک انساندوستانه و مواد غذایی و دارویی به مردم سومالی موافقت کرد.

بر این اساس ، اعضای دولت نیز با توجه به شدت خشکسالی و گرسنگی مردم مسلمان سومالی تصمیم گرفتند یک سوم از حقوق ماهانه خود در ماه مبارک رمضان را برای کمک به مردم این کشور اختصاص دهند.

در این راستا، دولت از مردم شریف و روزه دار کشورمان دعوت به عمل می آورد، همگام با دولت، هدایای نقدی خود را به برادران و خواهران قطحی زده سومالیایی را به حساب 99999 هلال احمر نزد بانک ملی ایران واریز کنند.



بر این اساس ، وزارت امور خارجه نیز در تماس با سازمان کنفرانس اسلامی پیشنهاد کرد؛ اجلاس ویژه کمک رسانی به مردم قطحی زده سومالی برگزار و همه ملل و دول مسلمان همگام با یکدیگر به یاری برادران و خواهران خود در این کشور اسلامی بشتابند.

