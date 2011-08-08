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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

بانک مرکزی به دارندگان کارت بانکی هشدار شد

بانک مرکزی به دارندگان کارت بانکی هشدار شد که تحت هیچ شرایطی نباید اطلاعات محرمانه کارتی خود را در اختیار شخص دیگری قرار دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: اخیراً در روشی جدید و از طریق ارسال پیامک، افراد سودجو نسبت به سوءاستفاده از حساب برخی افراد اقدام می کنند؛ بدین‌ترتیب که با ارسال پیامک و وعده واریز وجوهی به عنوان جایزه (برای مثال : جایزه قرعه‌کشی در طرح پرداخت الکترونیکی قبوض تلفن همراه اول و ...) درخواست دریافت اطلاعات محرمانه مربوط به کارت اشخاص مانند رمز دوم، کد اعتبارسنجی (CVV2) و تاریخ انقضای کارت را مطرح می‌نمایند.

لذا به کلیه هموطنان توصیه می شود که هیچ بانک، موسسه یا شرکتی برای واریز وجه به حساب افراد، نیازی به اطلاعات محرمانه (به ویژه اطلاعات فوق) نداشته و دارندگان کارت نباید تحت هیچ شرایطی اطلاعات محرمانه فوق را در اختیار شخص دیگری قرار دهند. در غیراین صورت مسئولیت عواقب ناشی از سوءاستفاده از اطلاعات و برداشت غیرمجاز بر عهده دارنده کارت خواهد بود.

کد مطلب 1378792

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