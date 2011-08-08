به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد در این رابطه اظهار داشت: در نمایشگاه معرق آیات قرآنی که در محل نگارخانه هژبر مجتمع فرهنگی ـ هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم آ‌باد برپا شده است، 30 اثر از آثار معرق "عزیزکرم علی‌نژاد" با موضوعات قرآنی به نمایش گذاشته شده است.

احمد نقدیان ادامه داد: در این نمایشگاه همچنین آثار معرق‌کاری با موضوعات اسماء متبرکه به نمایش درآمده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم آباد یادآور شد: نمایشگاه یاد شده تا 21 مردادماه برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.