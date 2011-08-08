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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۲۳

تحصیل 104 هزار دانش آموز در مدارس استثنایی

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور تعداد دانش آموزان تحت پوشش این سازمان را یکصد و چهار هزار نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین هژبری، منعطف سازی مدارس و گسترش اجرای برنامه های تلفیقی و فراگیر، تدوین برنامه های جامع اطلاع رسانی برای آگاه سازی و آموزش والدین کودکان با نیازهای خاص، تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس، توسعه مدارس استثنایی و کودکان بانیازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص لازم جهت توانمندی سازی افزایش مهارت های مورد نیاز اینگونه آموزش پذیران را از تکالیف وزارت آموزش و پرورش در برنامه پنجم توسعه خواند و گفت: تمام امور در این سازمان بر اساس تکالیف مندرج در اصل 19 برنامه پنجم توسعه دنبال می شود.

هژبری، کودکان و دانش آموزان تحت پوشش این سازمان را در هفت گروه؛ کم توان ذهنی، آسیب دیده شنوایی، آسیب دیده بینایی، دارای مشکلات ویژه یادگیری،رفتاری و هیجانی،جسمی- حرکتی و معلولیت های چندگانه طبقه بندی کرد و افزود: حدود30 هزار دانش آموز استثنایی مشغول تحصیل در مراکز عادی از خدمات ویژه و کمکی این سازمان بهره مند می شوند.

کد مطلب 1378802

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