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۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۰۰

سرهنگ حسینی:

32 کارشناس تصادفات راهور لرستان مجوز بررسی تصادفات را دریافت کردند

32 کارشناس تصادفات راهور لرستان مجوز بررسی تصادفات را دریافت کردند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرمانده انتظامی لرستان از برگزاری کلاس های آموزشی تصادفات پایه دوم در استان خبر داد و گفت : 32 نفر کارشناس تصادفات، مجوز بررسی تصادفات را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پرویز حسینی در این رابطه اظهار داشت: کلاس آموزش کارشناسی پایه دوم تصادفات که از تاریخ 25 دی ماه سال 89 شروع شده بود، پس از اخذ امتحان کتبی در تاریخ دوم تیر ماه سال جاری، اتمام یافت.

وی یادآور شد: در این دوره فراگیران ضمن اخذ نمره قبولی در دروس ارائه شده در آزمون جامع کارشناسی تصادفات، که در تاریخ پنجم تیر ماه سال جاری توسط معاونت آموزش ناجا با اعزام نماینده در مرکز استان، برگزار شد شرکت کردند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی استان لرستان تصریح کرد: در این کلاس آموزشی 32 نفر افسر راهور با گذراندن 408 ساعت در خصوص دروس عمومی و تخصصی کارشناسی تصادفات، بعد از صدور حکم مجوز بررسی تصادفات خسارتی را دریافت کردند.

کد مطلب 1378803

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