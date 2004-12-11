دكتر مصطفي مختاباد : فرهنگ يك پديده جهاني و حاصل تلاش نسل هاست

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" ، مصطفي مختاباد در گفت وگو با ستاد خبري همايش هنر و جهاني شدن افزود: وقتي كه ما روي مفهوم فرهنگ تكيه مي كنيم به نظرم با همه حساسيت هايي كه روي آن وجود دارد، نشان يك پديده بشري است، حال فرقي بين ايران و كشور ديگري نيست. ما بايد بپذيريم كه فرهنگ يك پديده جهاني است و ماحصل تلاش نسل ها و قرن هاست.

وي همچنين پيرامون اعتبار و مانايي فرهنگ و زبان ايراني گفت : يكي از عناصر مهم فرهنگ ما، همين زبان فارسي است ، اين زبان ، با اين كه زبان 200 ميليون انسان است ولي تاريخي كه سپري كرده نشان دهنده اعتبار و مانايي آن است . اين زبان حامل هنجارهاي مثبتي نيز بوده است كه مثلا شعر فارسي را با خودش نگه داشته و حامل آن نيز بوده است.

استاد دانشگاه آزاد هنر دانشكده شهيد بهشتي افزود: اكنون بايد ببينيم كه اين فرهنگ تا چه حد قدرت و كشش جهاني دارد و مي تواند خود را با چارچوب هاي جهاني تطبيق دهد. دوم اين كه قدرت بازسازي و نوآوري دارد يا نه، اينها به عناصر شاخص توليد گر همان فرهنگ باز مي گردد. واقعا نمي توانم نقيش يك فرهنگ را با اين ديد كه اين فرهنگ قدرت جهاني شدن ندارد و در خانواده جهاني ضعيف است، ناديده بگيرم.

وي در ادامه خاطرنشان ساخت : به نظر من فرهنگ و زبان ايراني قدرت جهاني شدن را از ابتدا داشته و امروز هم دارد ، منتهي در جهان امروز ما نتوانستيم مولفه هايي كه ما را به دنيا ربط مي دهم بيابيم، ما هنوز آن عنصر سازنده زبان جهاني را نيافته ايم. به نظر من ضعف ما نه در فقدان قدرت و توانايي فرهنگ ما ، بلكه به جهت قصور و سستي حاكم بر ماست. ما در عرصه جهاني شدن بايد در پروسه بازسازي، نوسازي و قدرت انتقال فعاليت بكنيم . به نظرم اين فرهنگ قدرت انطباق جهاني را داراست . ما بايد بياموزيم كه توليد گر و انتخابگر باشيم.