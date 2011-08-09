به گزارش خبرنگار مهر، احمد قلعه بانی در نشستی خبری با بیان اینکه متوسط تولید نفت خام ایران سال گذشته در مقایسه با سال 1388 حدود 15 هزار بشکه در روز افزایش داشته است، گفت: در 4 ماهه نخست سالجاری 98.6 درصد اهداف تولید نفت خام ایران محقق شده است.

مدیر عامل شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم توسعه باید 142 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری انجام شود تصریح کرد: در حال حاضر 130 میلیارد دلار پروژه در بخش های مختلف صنعت نفت در دست اجرا بوده که 70 میلیارد دلار از سرمایه گذاری های برنامه پنجم توسعه باید در میادین مشترک نفت و گاز انجام شود.

معاون وزیر نفت در خصوص مهمترین دلایل کاهش تولید نفت ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه مخازن هیدروکربوری کشور در نیمه دوم عمر خود بسر می برند به طور طبیعی با کاهش تولید تدریجی نفت مواجه هستیم اما سعی می شود با تزریق گاز بخشی از این کاهش تولید جبران شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران با یادآوری اینکه در شرایط فعلی ظرفیت تولید نفت خامی را بیش از 4 میلیون بشکه در روز است یادآور شد از ابتدای سال جاری تاکنون به دلیل افزایش مصرف گاز در نیروگاهها، گاز مورد نیاز برای تزریق به مخازن نفت در نیروگاهها مورد استفاده قرار گرفته است.

این مقام مسئول همچنین با اعلام اینکه در سال جاری برای تزریق روزانه 134 میلیون متر مکعب گاز به مخازن نفت هدفگذاری شده بود تاکید کرد: اما در این مدت حدود 102 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به مخازن نفتی تزریق شده است که حاکی از تحقق 78 درصدی برنامه های تزریق گاز کشور دارد.

وی درباره آخرین وضعیت بهره برداری از چاههای جدید فاز 9 و 10 میدان مشترک پارس جنوبی توضیح داد: با راه اندازی 6 حلقه چاه جدید امکان تولید روزانه 34 میلیون متر مکعب گاز از این دو فاز مشترک بوجود آمده است و پیش بینی می شود تا مهرماه امسال ظرفیت تولید گاز از فاز 9 و 10 پارس جنوبی به بیش از 50 میلیون متر مکعب افزایش یابد.

آخرین وضعیت وصول بدهی های نفتی از هند

قلعه بانی درباره آخرین وضعیت وصول بدهی های نفتی از پالایشگاههای نفت هند بیان کرد: بر اساس توافق بانک مرکزی و شرکت ملی نفت ایران با طرف خارجی تاکنون یک میلیارد یورو از بدهی های نفتی به ایران پرداخت شده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت حجم کل بدهی های نفتی هند به ایران را 4.8 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: پیش بینی می شود به زودی تمامی این بدهی ها وصول شود ضمن اینکه صادرات نفت ایران به هند هم همچون روال گذشته ادامه دارد.

تکذیب بدهی نفتی کره جنوبی و چین به ایران

معاون وزیر نفت با تکذیب بدهی های چندین میلیارد دلاری نفتی کره جنوبی و چین به ایران تصریح کرد: در حال حاضر صادرات نفت خام ایران به این دو کشور آسیایی همچون روال گذشته ادامه دارد و دریافت پول حاصل از فروش نفت از این دو کشور نیز با وقفه ای روبرو نبوده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون فروش و صادرات نفت ایران در مطلوب ترین وضعیت موجود قرار دارد تاکید کرد ایران هیچ گونه نفت روی آبی در خلیج فارس ندارد و حتی میزان حجم ذخایر نفت در مخازن پایانه خارک به حداقل کاهش یافته است.

وی از امضای قراردادهای بلند مدتی برای پیش فروش نفت خام ایران خبر داد و تاکید کرد با توجه به افزایش تقاضا برای خرید نفت ایران برای تامین این نفت با مشکلاتی روبرو هستیم.

قلعه بانی در ادامه با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 8.5 میلیارد دلار منابع مالی در بخش های مختلف به صنعت نفت جذب شده است تبیین کرد: 4 میلیارد دلار از این اعتبارات از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت و 4.5 میلیارد دلار از محل فروش اوراق مشارکت ارزی و ریالی تامین شده است.

کاهش 96 هزار بشکه ای تولید نفت ایران

معاون وزیر نفت با بیان اینکه از سال 83 تا پایان سال گذشته به طور متوسط تولید نفت ایران 96 هزار بشکه در روز کاهش یافته است از کمبود گاز برای تزریق مخازن نفتی به عنوان مهمترین عامل کاهش نفت در این سالها خبر داد.

وی همچنین در مورد افزایش حوادث در بخش های مختلف بالادستی و پائین دستی در صنعت نفت گفت: در سالهای اخیر کمترین میزان حادثه در شرکت ملی نفت ایران به وقوع پیوسته است ضمن آنکه بخش عمده ای از این حوادث عمدی بوده است.

توسعه میدان نفتی فردوسی با مشارکت سایپا

وی در مورد سرمایه گذاری سایپا در طرح توسعه میادین نفتی کشور اظهار داشت: مذاکرات با سایپا برای سرمایه گذاری در طرح توسعه میدان نفتی فردوسی آغاز شده، ضمن آنکه هنوز توافق نهایی با این مجموعه حاصل نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی نفت در پایان از امضای قرارداد دو میلیارد دلاری میدان مشترک نفتی آذر با کنسرسیومی متشکل از پیمانکاران داخلی خبر داد و خاطرنشان کرد: همچنین قرارداد فاز سوم طرح توسعه میدان نفتی دارخوین به ارزش 1.5 میلیارد دلار با انرژی سپهر و بانک صادرات امضا می شود.