دستجردی در فهرست 20 زن خبرساز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان 20 زن خبرساز ایران 5 نفر به عنوان زنان خبرساز سال و یک نفر به عنوان خبرسازترین زنان سال 89 برگزیده شده اند.این افراد در 4 بخش کسب عناوین بین المللی، کسب عناوین اولین، سیاست و فرهنگ معرفی شده اند.

بنا بر این گزارش در این بررسی در خصوص دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت آمده است: مرضیه وحید دستجردی اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی ایران.

وی متولد 1338 در تهران است. وزیر بهداشت، نماینده ادوار 4 و 5 مجلس شورای اسلامی، مدیر سابق روابط دانشگاهی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان دانشگاه تهران در بیمارستان آرش با سمت استادیار مشغول به فعالیت بود.

دکتر مرضیه وحید دستجردی نخستین وزیر زن بهداشت در تاریخ ایران بوده و اولین و تنها زنی است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به مقام وزارت رسیده ‌است. پس از فرخ ‌رو پارسا و مهناز افخمی، وحید دستجری سومین زن در تاریخ ایران است که وزیر شده ‌است.