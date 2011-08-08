  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۵۳

دستجردی در فهرست 20 زن خبرساز ایران

دستجردی در فهرست 20 زن خبرساز ایران

پس از بررسی اخبار، گزارشها و مقالات سایتها، خبرگزاریها و رسانه ها در سال 1389، 20 زن به شرح زیر بیشترین اخبار در حوزه زنان را به خود اختصاص دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، از میان 20 زن خبرساز ایران 5 نفر به عنوان زنان خبرساز سال و یک نفر به عنوان خبرسازترین زنان سال 89 برگزیده شده اند.این افراد در 4 بخش کسب عناوین بین المللی، کسب عناوین اولین، سیاست و فرهنگ معرفی شده اند.

بنا بر این گزارش در این بررسی در خصوص دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت آمده است: مرضیه وحید دستجردی اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی ایران.
 
وی متولد 1338 در تهران است. وزیر بهداشت، نماینده ادوار 4 و 5 مجلس شورای اسلامی، مدیر سابق روابط دانشگاهی و امور بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو هیئت علمی گروه زنان و زایمان دانشگاه تهران در بیمارستان آرش با سمت استادیار مشغول به فعالیت بود.
 
دکتر مرضیه وحید دستجردی نخستین وزیر زن بهداشت در تاریخ ایران بوده و اولین و تنها زنی است که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به مقام وزارت رسیده ‌است. پس از فرخ ‌رو پارسا و مهناز افخمی، وحید دستجری سومین زن در تاریخ ایران است که وزیر شده ‌است.
کد مطلب 1378828

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها