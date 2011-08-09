اصحابه رسانه طلایه داران هزاره سوم هستند

رحمت الله رحمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه هزاره سوم، هزاره طلوع و اوج هنر ارتباطات و اطلاع رسانی است، افزود: خبرنگاران با گردش اطلاعات و انتقال اخبار و بردن آن به اعماق جامعه و ترجمان آگاهی به زبان عامه رسالتی خطیر بر دوش دارند.

وی اظهارداشت: گرچه نامگذاری ایام روزها مثل روز خبرنگار عملی نمادین است اما موجب نهادینه شدن مفهومی در جامعه می شود.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان در ادامه ضمن تبریک فرا رسیدن 17 مرداد روز خبرنگار یادآورشد: این قشر فرهیخته و فرهنگی، عشق وعلاقه با موازین و اصول حرفه ای اطلاع رسانی، تلفیق و با پایبندی به اخلاق رسانه ای مسئولیت خطیر اجتماعی خود در انعکاس اخبار رویدادها را به منصه ظهور رسانده است.

وی تاکید کرد: هفدهم مرداد ماه هرسال، بهانه ای برای تکریم صادقانه از عناصر پرسشگری که در عصر اطلاعات و ارتباطات با بهره گیری از شیوه ها و فن آوری های نوین ارتباطی موجبات بیداری و آگاهی جوامع انسانی را فراهم می کند، ذکر کرد.