مراسم گرامیداشت روز خبرنگار هفته جاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس با گرامیداشت سالروز شهادت خبرنگار شهیر صارمی و تبریک فرارسیدن روز خبرنگار به فعالان عرصه رسانه ای استان آمده است:

"ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ "

شان و منزلت قلم و انشا کردن و آگاهی بخشیدن را باید در کلام نورانی قرآن کریم جستجو کرد، آن هنگام که خداوند رحمان به قلم و آنچه نگارش می کند، قسم یاد می کند و این گواه محکم بهترین و زیباترین جایگاهی است که برای خبرنگاران اهل فلم می توان قائل شد.

بدون تردید مسیر خدمت رسانی و آبادانی هر جامعه، با فعالیت صادقانه و خستگی ناپذیر جامعه رسانه ای گره خورده است و برای خبرنگاران؛ این تلاشگران عرصه اطلاع رسانی همین افتخار بس که همچون شهید صارمی، جهاد گران این عرصه خدمتگذاری به جامعه هستند.

این پیام همچنین می افزاید: برای سخن راندن و ادبیات نگاری در سپاس گذاری از خبرنگاران که شان و جایگاه آنان مرهون صداقت و شرافت همیشگی آنهاست، به بیانی شیوا تر و سلیل تر از هر خبرنگار نیاز داریم و اعتقاد داریم که واژه واژه کلام خبرنگار، با همان اخلاص، صداقت و امانتی که مقام معظم رهبری( مدظله العالی) از آن یاد می فرمایند، شرافتمند وتحسین برانگیز است.

در ادامه این پیام با اشاره به تاکید و اظهار علاقمندی استاندار فارس برای آشنایی و دیدار با اصحاب رسانه های استان تاکید شده است: همزمانی برگزاری مراسم روز خبرنگار با دیدار استاندار فارس با مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین جلسات پیش بینی نشده کاری در تهران موجب شد با وجود برنامه ریزی قبلی مهندس صادق عابدین موفق به حضور در مراسم روز خبرنگار نباشند که بر همین اساس و با توجه به نظر ایشان مقرر شد در مراسم دیگری طی هفته خبرنگار با حضور فعالان رسانه های استان از خدمات ارزنده و تلاش های مشفقانه امانت داران عرصه اطلاع رسانی فارس تجلیل به عمل آید.