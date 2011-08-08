شبکه آبرسانی به هزار واحد مسکن مهر در اردبیل اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده عصر دوشنبه در بازدید از پروژه های عمرانی مسکن مهر این شرکت در اردبیل اظهار داشت: این پروژه شامل سه هزار و 900 متر توسعه شبکه آب و دو هزار و 885 متر خط جمع آوری و انتقال فاضلاب است.

به گفته وی عملیات آبرسانی و اجرای شبکه فاضلاب برای پروژه های 492 واحدی شهرک رسالت، 199 واحدی بعثت سجادی، 140 واحدی فرهنگیان ناحیه 2 و فاز 3 شهرک کارشناسان و 192 واحدی میدان وحدت اجرا شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان افزود: برای تکمیل این پروژه ها در بخش آب اعتباری بیش از 560 میلیون ریال و در بخش فاضلاب اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 550 میلیون ریال هزینه شده است.

وی آبرسانی و اجرای شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب را از اهداف اصلی اجرای این پروژه ها دانست و یادآور شد: هم اکنون 35.8 درصد جمعیت استان اردبیل تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند.

حسن زاده با بیان اینکه از زمان آغاز طرح شبکه فاضلاب اردبیل تاکنون 410 کیلومتر اجرا و عملیاتی شده است، اضافه کرد: این طرح از سال 65 آغاز شده و هم اکنون از این میزان 95 درصد در حال بهره برداری است.

وی تعهد این شرکت را برای توسعه شبکه فاضلاب این شهرستان در مجموع 700 کیلومتر برشمرد و عنوان کرد: بیشترین میزان اجرای شبکه فاضلاب مربوط به شهرستان پارس آباد و کمترین میزان نیز مربوط به برخی از شهرستانهای استان از جمله شهرستان نیر است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان در پایان ابراز داشت: تمام انشعابات آب و فاضلاب در واحدهای مسکن مهر اردبیل واگذار و در حال حاضر آماده بهره برداری است.

