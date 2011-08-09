نامگذاری خیابانی به نام خبرنگار در کرج/ سرت را از روزنامه بیرون بیار!

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید علی آقازاده شامگاه دوشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران صحبتهای خود را با این جمله آغاز کرد: " سرت را از روزنامه بیرون بیار!"

وی ادامه داد: این جمله ای است که همیشه همسرم به دلیل مطالعه طولانی مدت روزنامه ها به من می گوید و بااین حال من هر شب تا دیر وقت مشغول مطالعه هستم.

آقازاده اظهار داشت: بسیاری از مقامات خود روزی خبرنگار بودند، و از این رو نقش خبرنگاری بر ما پوشیده نیست و در خیلی از اتفاقاتی که ما از رسانه می خوانیم، خبرنگار در خط مقدم آن اتفاق است.

وی ادامه داد: خبرنگار گاهی در شرایطی برای تهیه خبر ورود می کند که در مواردی مشاهده شده، جان خبرنگار نیز به خطر می افتد.

شهردار کرج با بیان اینکه رسالت خبرنگاران رسالت بزرگی است، یادآور شد: انعکاس صحیح اخبار با دقت بالا و در کنار تحلیل و تفسیر در بخشی دیگر از وظایف این قشر دیده شده است.

آقازاده با یادآوری خاطرات خود در ایامی که در عرصه رسانه فعالیت می کرده است، از توجه استاندار در موضوع فرهنگ و رسانه تشکر کرد.

وی در ادامه با برشمردن ویژگیها و شرایط فعلی استان البرز از حضور مدیران توانمند در استانداری و اداره کل ارشاد به عنوان فرصتی برای پیشرفت رسانه و فرهنگ نام برد.

وی همچنین از استقبال مجموعه شهرداری کرج برای حمایت از رسانه ها و نیز استقبال از نقد سازنده خبر داد و گفت: نقد سازنده وو به دور از تخریب موجب پیشرفت است.

این مسئول از نامگذاری خیابانی نیز به نام خبرنگار خبر داد و گفت: به زودی برای پاسداشت مقام خبرنگار یکی از خیابانهای شهر به نام خبرنگاران نام گذاری می شود.

شهردار کرج همچنین از مساعدت برای تخصیص مکانی مناسب جهت راه اندازی خانه مطبوعات استان و نیز تجهیز این مرکز خبر داد و گفت: شهرداری کرج آمادگی هرنوع همکاری در این زمینه را دارد.

وی حضور اصحاب رسانه به عنوان مدیرکل روابط عمومی و مشاوره رسانه ای در مجموعه شهرداری کرج را نشان از اعتماد و توجه شهرداری به این قشر و ارتباط و تعامل نزدیک با آنان دانست.