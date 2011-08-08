500 کالای ایرانی قابلیت صادرات به چین را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود کمالی اردکانی عصر دوشنبه در جمع تجار و بازرگانان قزوین و در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن این شهر با تشریح وضعیت اقتصادی چین گفت: دیدگاه مردم، بازرگانان و تجار و سیاست مداران نسبت به چین متفاوت است و هر کدام واکنش های متفاوتی در این زمینه دارند.

وی افزود: برای مردم در نگاه اول کیفیت کالاهای چینی تداعی می کند و فعالان اقتصادی از چین به عنوان منبع و مرکز بزرگ خرید کالا یاد می کنند و سیاست مداران در پی علل موفقیت این کشور در زمینه اقتصادی هستند.

کمالی تصریح کرد: چین در مدت 30 سال از صفر شروع کرده و امروز به نقطه ای رسیده که با هشت تا 10 درصد رشد اقتصادی از بزرگترین قدرتهای اقتصادی جهان محسوب می شود.

رایزن بازرگانی ایران در چین یادآورشد: باید دیدگاه خود نسبت به چین را که تولید کننده بزرگ جهان است عوض کنیم و بدانیم این کشور بزرگترین مصرف کننده جهان نیز هست که می تواند بازار مناسبی برای کالاهای ایرانی باشد.

سه هزار میلیارد دلار مبادلات چین با دنیا

این مسئول گفت: حجم مبادلات چین با هزار و 600 میلیارد دلار صادرات و هزار و 400 میلیارد دلار واردات به سه هزار میلیارد دلار بالغ شده و به عنوان اولین صادر کننده و دومین وارد کننده جهان به شمار می رود.

وی افزود: رشد فزاینده اقتصادی این کشور موجب شده تا بیش از 150 میلیون نفر در این کشور با درآمدهای بالا وجود داشته باشد و نیاز مصرف روز به روز نیز افزایش یابد.

مبادلات 30 میلیارد دلاری ایران با چین افزایش می یابد

کمالی گفت: مبادلات اقتصادی ایران با چین با احتساب نفت 30 میلیارد دلار است که بیشترین سهم صادرات ایران را مواد اولیه، مواد پتروشیمی و پلاستیک تشکیل می دهد.

وی اظهارداشت: متاسفانه سهم مواد غذایی صادراتی ایران به این کشور در پنج سال گذشته رو به کاهش بوده در حالی که این منطقه بازار بزرگ مواد غذایی دنیاست.

این مسئول بازرگانی یادآورشد: 500 قلم کالای ایرانی شناسایی و فهرست برداری شده که قابلیت صادرات به چین را دارد که از تجار ایرانی انتظار داریم سطح مبادلات خود را افزایش دهند و از ظرفیت خوب این کشور استفاده بیشتری کنند.