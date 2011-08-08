دلایل افول جایگاه آمریکا در دنیا / عرصه سیاسی آمریکا مملو از حقه بازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، "فرید زکریا" رئیس سابق روزنامه "نیوزویک" و از تحلیلگران و نویسندگان مجله "تایمز" در گفتگو با روزنامه سوئیسی "نویه زوریخه سایتونگ" شرایط بورس و اقتصاد آمریکا را بهتر از اروپا ارزیابی کرده و اظهار داشت : اتحادیه اروپا یونان را نجات داده است بدون اینکه مسئله اساسی یعنی بدهی های بالایی را که اکثر کشورهای عضو این اتحادیه با آن دست به گریبان هستند، حل کند.

وی افزود: ایتالیا روی کوهی از بدهی ها نشسته است که از طریق یک عملیات نجات مشابه آنچه در یونان به کار گرفته شد نمی توان بر آن غلبه کرد.

این کارشناس علوم سیاسی در ادامه این گفتگو اظهار داشت : با این حال در آمریکا نیز میزان بدهی های بالا یک بار سنگین و طولانی مدت برای اقتصاد ملی ما باقی خواهد ماند. البته در این بحران وضعیت آمریکا نسبت به اروپا و ژاپن بهتر است.

"فرید زکریا" در بخش دیگری از این گفتگو در پاسخ به این پرسش که چرا آمریکا از پایان سالهای نود از قدرت جهانی شماره یک و پیشتاز در امر جهانی سازی سقوط کرده و به کشوری نگران و هراسان تبدیل شده است، گفت : این مسئله از دو منظر قابل بررسی است اول از منظر اقتصادی: سقوط سودهای خالص ما به بدهی های بالای دولتی به اقدامات بوش در دوران ریاست جمهوری اش بر آمریکا بر می گردد.

وی افزود: پایین آوردن بیش از حد مالیاتها و گسترش هنگفت بیمه های سلامتی دولتی و همچنین هزینه های بالای دو جنگ عراق و افغانستان در دوران بوش از عوامل افزایش بیش از حد بدهی های آمریکا است.

زکریا در ادامه تغییرات سیاسی پانزده سال اخیر در آمریکا را نیز از جمله عوامل تنزل جایگاه این کشوردر دنیا برشمرده و خاطر نشان کرد: از زمان ورود بیل کلینتون به کاخ سفید جمهوریخواهان آمریکایی سعی کردند از حکومت یک رئیس جمهوری دموکرات بر آمریکا جلوگیری کنند. بنابراین آنها به ندرت قوانین پارلمانی را به کار می بردند. اینکه جمهوریخواهان بعد از سالها از قانون افزایش سقف بدهی های آمریکا حالا استفاده کرده اند نیز در راستای همین هدف آنها قرار دارد.

وی افزود: از نظر من جمهوریخواهان امروز در شیوه های گانگستری وارد شده و روی این عرصه سر خورده اند.

وی تصریح کرد: جمهوریخواهان روندهای دموکراسی در کشور را تخریب می کنند و در این راستا آنها از ابزارهایی استفاده می کنند که به بمبهای اتمی سیاسی می ماند. توافق برای جمهوریخواهان واژه ای کاملا بیگانه شده است.

این تحلیگر مسائل سیاسی در آمریکا در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد که اوباما اساسا می خواست در مسیر درستی گام بردارد، اما صحنه و عرصه سیاسی آمریکا امروز پر از دوز و کلک و حقه است. اوباما در مناقشات اخیر بر سر بدهی های آمریکا شخصیت خوبی را از خود نشان نداد. او باید از شروع این مناقشات قاطعانه هر گونه بحث درباره افزایش سقف بدهی ها را رد می کرد.

زکریا در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت : اگر چه اوباما یک سخنور بزرگ است، اما هیچ کس نمی داند که اهداف اصلی وی چیست.

