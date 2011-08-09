نخستین همایش تئاتر خیابانی یاقوت سرخ در ساوه برگزار شد

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره روز گذشته برگزار شد و در اجرای این همایش هفت تئاتر خیابانی برگزیده با مضمون آسیبهای اجتماعی از قبیل اعتیاد، تهدیدات ماهواره ای و اینترنتی توسط هنرمندان جوان و فعال عرصه نمایش ساوه اجرا شد.

وی این نمایشها را شیطان منهای هفت به کارگردانی حجت رحیمی، دامادکشی از داود ناظمی، آینه از گروه هنرمندان ساوه ، درباره کریم از اکبر نجفی، روزگار سرد سرد از علیرضا رضی، عندالمطالبه از اصغر تنهایی و خانی دیگر برای رستم از حجت رحیمی عنوان کرد.

وی گفت: اجرای نخستین همایش تئاتر خیابانی یاقوت سرخ در ساوه با هدف آشنایی نسل جوان با آسیبهای اجتماعی به مدت 10 روز با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاداسلامی و شورای اسلامی شهر و شهرداری ساوه برگزار شد.