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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۵۷

نخستین همایش تئاتر خیابانی یاقوت سرخ در ساوه برگزار شد

نخستین همایش تئاتر خیابانی یاقوت سرخ در ساوه برگزار شد

ساوه - خبرگزاری مهر: رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه گفت: نخستین همایش تئاتر خیابانی با عنوان یاقوت سرخ در مجتمع فرهنگی تفریحی دریاچه مصنوعی این شهر برگزار شد.

علی شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این جشنواره روز گذشته برگزار شد و در اجرای این همایش هفت تئاتر خیابانی برگزیده با مضمون آسیبهای اجتماعی از قبیل اعتیاد، تهدیدات ماهواره ای و اینترنتی توسط هنرمندان جوان و فعال عرصه نمایش ساوه اجرا شد.

وی این نمایشها را شیطان منهای هفت به کارگردانی حجت رحیمی، دامادکشی از داود ناظمی، آینه از گروه هنرمندان ساوه ، درباره کریم از اکبر نجفی، روزگار سرد سرد  از علیرضا رضی، عندالمطالبه از اصغر تنهایی و خانی دیگر برای رستم از حجت رحیمی عنوان کرد.

وی گفت: اجرای نخستین همایش تئاتر خیابانی یاقوت سرخ در ساوه با هدف آشنایی نسل جوان با آسیبهای اجتماعی به مدت 10 روز با مشارکت اداره فرهنگ و ارشاداسلامی و شورای اسلامی شهر و شهرداری ساوه برگزار  شد.

کد مطلب 1378871

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