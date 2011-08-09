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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

تولید کلزا در استان قزوین افزایش یافت

تولید کلزا در استان قزوین افزایش یافت

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: سطح زیر کشت محصول در استان 17 درصد و تولید آن در سال جاری 28 درصد افزایش یافته است.

حسن جلیلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سطح زیر کشت محصول کلزا در سال جاری  را چهار هزار و 693 هکتار
اعلام کرد و گفت‌: تولید این محصول نسبت به سال گذشته 28 درصد افزایش داشته که این امر بیانگر پتانسیل موجود در استان برای تولید این محصول است .
 
به گفته جلیلوند کشت دانه های روغنی کلزا با توجه به فواید فراوانی که در تناوب زراعی با غلات دارد بسیار مورد توجه  کشاورزان منطقه قرار گرفته است.
 
وی با اشاره به نقش تولید دانه های روغنی در کاهش وابستگی ملی کشور به روغن نباتی گفت: با توجه به شرایط اقلیمی نامساعد و مسائل و مشکلات موجود، کشت و کار این محصول نسبت به چند سال گذشته از نظر سطح زیرکشت و تولید نسبت به سایر دانه های روغنی از رشد مطلوبی برخوردار بوده و به عنوان مهمترین دانه روغنی در استان کشت می شود.
 
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهارداشت: در راستای اجرای طرح توسعه کشت دانه روغنی کلزا از ابتدای سال شروع طرح در سال 78 میزان تولید این محصول از 124 تن به 9 هزار و 249 تن در سال جاری رسیده است.
کد مطلب 1378875

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