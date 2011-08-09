کانون فرهنگی صاحب الزمان(عج) دلیجان نشریه چاپ می کند

حجت الله فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این نشریه هر هفته در ماه مبارک رمضان با موضوعات و عناوین روزه و تندرستی، فواید روزه، تاثیرات روزه بر تقویت ایمان، بهداشت در ماه مبارک، اولین روزه داران نوجوان و مطالب سرگرمی به همت اعضای کانون فرهنگی هنری این مسجد به چاپ می رسد.

وی افزود: در ایام ماه مبارک رمضان یک ساعت قبل از نماز ظهر و عصر تفسیر موضوعی قرآن کریم با حضور همه اهالی روستا با بهره مندی از امام جماعت مسجد حجت الاسلام روحانی برگزار می شود.

فدایی به برگزاری سه سری مسابقه پیرامون قرآن کریم اشاره کرد و اذعان داشت: این مسابقات از متن سخنان استاد در دوره ی تفسیر برگزار و به برگزیدگان آن در شب عید سعید فطر جوایزی اهدا می شود.

رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان دلیجان با اشاره به حضور در دوره اندیشه های آسمانی که هفته گذشته با حضور مسئولان کانون های مساجد سراسر کشور در مشهد مقدس برگزار شد، گفت: هر روز یک آیه از کتب حجت الاسلام قرائتی که در دوره اندیشه های آسمانی توزیع شد، با حضور نمازگزاران تفسیر می شود.

وی به برگزاری کلاسهای نهج البلاغه به صورت گسترده با حضور علاقه مندان و دوستداران کلام مولا علی (ع) اشاره کرد و افزود: این کلاس تا بیست و یکم ماه مبارک رمضان پایان می یابد و مراسم اختتامیه آن نیز با حضور شرکت کنندگان برگزار می شود.

