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۱۸ مرداد ۱۳۹۰، ۹:۲۶

حجت الاسلام موسوی نیا:

مسئولان استان بوشهر به مقوله فرهنگ بیشتر توجه کنند

مسئولان استان بوشهر به مقوله فرهنگ بیشتر توجه کنند

بوشهر- خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: با توجه به اهمیت فرهنگ و ایجاد زیرساختهای آن در جامعه انتظار می رود مسئولان استان بوشهر توجه و حساسیت بیشتری به مقوله فرهنگ داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا شامگاه دوشنبه در مراسم انعقاد تفاهمنامه فرهنگی بین معاونت اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی و تبلیغات اسلامی بوشهر اظهارداشت: با توجه به جغرافیا و شرایط ویژه استان بوشهر و لزوم نگاه انبساطی به مقوله فرهنگ دینی، برطرف سازی بن بستها و خلأ های پیوست فرهنگی نوعی مقابله با تهاجم فرهنگی و یکی از ضرورتهاست.

وی چشم انداز سازمان تبلیغات را واقع گرایانه، تحقق پذیر و ارزش مدار عنوان کرد و افزود: برخی از مدیران دستگاه های فرهنگی و متولی با وجود داشتن مبانی عملکرد بازهم فعالیتهای قبلی خود را ادامه می دهند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: اغلب مسئولان و مدیران چشم انداز، استراتژی، ارزشها و ماموریتهای مدون پیش بینی شده را در یک سازمان و نهاد به صورت ویترینی قلمداد کرده و نسبت به آن بی توجه هستند.

موسوی نیا گفت: برای ایجاد تفاهمنامه های موثر و جدید بین اداره کل تبلیغات اسلامی و نیروی انتظامی استان داشتن پیوست فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی ضروری است.

غلامرضا خضری معاون اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی استان ضمن تشکر از همکاری مجموعه اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر با نیروی انتظامی گفت: امروزه دشمنان نظام در بحث ابتذال و شبیخون فرهنگی در میان جوانان و به ویژه خانه ها از طریق رسانه های نوین رسوخ کرده اند.

کد مطلب 1378877

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