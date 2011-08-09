مسئولان استان بوشهر به مقوله فرهنگ بیشتر توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا شامگاه دوشنبه در مراسم انعقاد تفاهمنامه فرهنگی بین معاونت اجتماعی و ارشاد فرماندهی انتظامی و تبلیغات اسلامی بوشهر اظهارداشت: با توجه به جغرافیا و شرایط ویژه استان بوشهر و لزوم نگاه انبساطی به مقوله فرهنگ دینی، برطرف سازی بن بستها و خلأ های پیوست فرهنگی نوعی مقابله با تهاجم فرهنگی و یکی از ضرورتهاست .

وی چشم انداز سازمان تبلیغات را واقع گرایانه، تحقق پذیر و ارزش مدار عنوان کرد و افزود: برخی از مدیران دستگاه های فرهنگی و متولی با وجود داشتن مبانی عملکرد بازهم فعالیتهای قبلی خود را ادامه می دهند .

مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: اغلب مسئولان و مدیران چشم انداز، استراتژی، ارزشها و ماموریتهای مدون پیش بینی شده را در یک سازمان و نهاد به صورت ویترینی قلمداد کرده و نسبت به آن بی توجه هستند .

موسوی نیا گفت: برای ایجاد تفاهمنامه های موثر و جدید بین اداره کل تبلیغات اسلامی و نیروی انتظامی استان داشتن پیوست فرهنگی و دیپلماسی فرهنگی ضروری است.